– Sütöm és sózom. Otthon nem szoktam főzni, de most örülök, hogy csinálhatom és arra gondoltam, hogy anyukámnak is segítek majd, mert nem is olyan nehéz.

– A technika tantárgy részeként próbáljuk konyhatechnikai ismeretekkel bővíteni a gyerekek tudását. Ennek részeként, hagyományosan a lányok és a fiúk külön-külön főznek a létszámkorlát miatt. Mivel erre egy tanóra biztosan kevés, ezért a kompetenciamérés napján szoktunk projektfőzést rendezni. A gyerekek vállalták, hogy amíg el nem készül az étel, itt maradnak, elkészítik az ételt, közösen hozzák a hozzávalókat, eldöntik, kit hívnak meg vendégül, felszolgálják az ételt, közösen elfogyasztják, utána pedig a „romok” eltakarításában is részt vesznek – foglalta össze Héra Zoltán, iskolaigazgató a történéseket. A gyerekeken egyértelműen látszott, hogy tetszik nekik a különleges projekt.

– A lakótelepi környezetünkben nem sok gyereknek van gyakorlati előismerete. Itt viszont sokan kedvet kapnak és otthon a szülő mellé is oda állnak segíteni. Hogy mi készül, azt mindig a gyerekek döntik el. Az infláció mindenkit érint, nem hétfogásos dolgokról beszélünk. Arra szoktunk ügyelni, hogy a balesetvédelem a legelején helyére kerüljön.

– A vidékiek között sok olyan gyerekkel találkozunk, akik a mi konyhaismereteinken túl is sok mindennel találkozott már, nemcsak a disznóölés jöhet itt szóba, hanem a hagyományos népi ételek is, ami vidéken az ünnepekhez jobban kapcsolódnak, mint itt a városban. Városi gyermekek között idén is találtam olyat, aki életében nem pucolt hagymát. Ez a különbség tény. Nehéz egy lakótelepi konyhába gyerekkel együtt bemenni, de ha ezt nem kezdjük el nagyon korán, akkor hamar eljön az a korszak, amikor a gyermek erős felszólítással sem lesz hajlandó, azért ebből ez a tantárgyi segítség visszahoz – osztotta meg észrevételeit az iskolaigazgató, aki végig koordinálta a gyerekek konyhai munkálatait.

A Toldi Lakótelepi Tagiskolában hagyománya van a diákokkal közös főzéseknek, bográcspartiknak. A gyerekek látványosan lelkesek az efféle alkalmak kapcsán.

A múlt és jövő találkozik a konyhában

Az, hogy technika és tervezéstan tantárgyhoz modelleket is akarunk alkotni, háztartási ismereteket is átadni, a 3D technológiát, a korszerű anyagokat, mindent meg szeretnénk mutatni, akkor ennek a technikai és anyagi feltételeit is biztosítani kell. Erre léteznek modellek tőlünk északabbra. Például a finneknél alkalmunk volt járni egy olyan iskolában egy projekt keretében, hogy a technika tantárgyhoz külön tantermek létesültek, faipari munkákhoz, a festőmunkákhoz, a fémmegmunkáláshoz és a környező üzemek biztosítják az eszközöket az iskoláknak. A saját technológiájukból a lecserélt dolgokat átadják, kimennek az iskolába, megmutatják annak használatát, sőt azt is vállalják, hogy délutánonként az abban tehetséges gyerekeket továbbképzik. Nyilván azok a gyerekek később azoknál a cégeknél fognak állásba kerülni és egy életpályát végigélni. Van tehát minta. Én csak a technikáról beszéltem, de ugyanennek mintájára láttunk ugyanolyan jól felszerelt énektermet és számtalan bölcs, megfontolandó megoldást. Van hová fejlődnünk – mondta Héra Zoltán.