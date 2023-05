Ahogyan azt már megírtuk közösségi kezdeményezésre sportos majálist szerveztek Balatonvilágoson.

Az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy a rendezvény nagy sikert aratott vasárnap. Sportbemutatók mellett, felnőtteknek és gyerekeknek hirdetett futóversenyen is részt vehettek az érdeklődők, de íjászbemutató és zumba is volt. Nem maradhatott el a majálisokon hagyományos program, vagyis a főzőverseny sem, ami ugyancsak népszerű volt.

Fotók: Balatonvilágos Önkormányzata FB oldal