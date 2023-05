Amikor átolvassa a periratokat, újra átéli a lánya traumáját Kistaj Éva, és emiatt gyakran elfogja a sírás. A küzdelmet azonban nem adja fel a gyermekéért, aki az elmúlt éveket öntudatlanul, ágyban fekve töltötte egy barcsi panellakásban. Állandó felügyeletre és ápolásra szorul, ezt az emberfeletti munkát édesanyja végzi érte. A kétgyermekes Varga Katalin szervezetét még 2014-ben egy jóindulatú agydaganatot eltávolító műtét után baktérium támadta meg, ezért került éberkómába.

Polgári perben 100 millió forintos kártérítést követeltek a kaposvári kórháztól, de a keresetüket a Kaposvári Törvényszék első fokon elutasította, mert nem találták bizonyítottnak, hogy orvosi műhiba okozta a nő betegségét, mert a bíróság szerint a többszörösen kiegészített igazságügyi szakértői vélemények sem támasztották alá a felperesek állítását. A család szerint a kórházi kezelések alatt került gennykeltő baktérium az agyvizébe, amit három mintavétel során is kimutattak. A szakértő azonban azt állította, hogy a baktérium nem az agyvízből, hanem szennyeződésként került bele a vett mintákba. Kistaj Éva a per kezdetén elmondta, hogy nem orvosellenes, hiszen sok orvos segített rajtuk, de szeretné kideríteni az igazságot, hogy mitől betegedett meg a lánya. Azóta a másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla is a család ellen döntött, így a majdnem hárommilliós perköltség kifizetése a nyakukba szakadt.

– A Kúriához fordulunk, megyünk tovább, s harcolunk az igazunkért, amíg bírunk – mondta lapunknak Kistaj Éva. – Ezt a hatalmas összeget nem tudnánk kifizetni, hiszen ápolási díjból élünk. Abból nem lehetne vonni az összeget, de a nyugdíjamból biztosan levonnák. De mivel kilenc éve ápolásin vagyok, alig lesz nyugdíjam. Az a szerencse, hogy a lakás nem az én nevemen van, hanem a fiamén, mert lehet, hogy azt is elvesztenénk.

Lánya állapota most stabil, mindennap jár hozzá gyógytornász. Apróbb mozdulatai vannak, néha megmozdul a lába az ágyban. Nagy öröm volt, amikor három hete először fordult elő, hogy próbált megszólalni.