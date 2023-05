Országszerte 48 darab új Trafibox áll szolgálatba idén, ezzel összesen 94 helyszínen vadásznak majd gyorshajtókra.Balatonboglár - 7. sz. főút 142+400 km. szelvényben.

Lesznek olyan helyek is, ahol traffipaxot imitáló matricát ragasztanak a készülékház ablakára, mintha lenne benne valódi sebességmérő. A Trafiboxok ráadásul forgathatók, akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot. 2023 végéig újabb 48 készüleket helyeznek üzembe, a Vezess.hu közzétette ezek pontos helyszínét is.

A fix trafiboxok somogyi listáját alább mutatjuk:

Kaposvár - Kaposfüredi út 52.

Kaposvár - Kapofüredi út 219.

Siófok - Bajcsy-Zs. út 172.

Forrás: Origo