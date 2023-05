A táncsicsos diákok és a Klebelsberg Középiskolai Kollégium növendékei közül többen önkéntes munkát végeztek a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület kaposvári menhelyén. Olyan élményeket szereztek, ami arra indította őket, hogy gyűjtést rendezzenek támogatásul. Sütivásárt szerveztek, és a kezdeményezéssel három kaposvári cukrászdát is sikerült maguk mellé állítaniuk. A diákok is tettek felajánlásokat, sőt a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola tanulói közül is csatlakoztak páran, így rengeteg sütemény érkezett. A jótékony vásárlók sem maradtak el, így az első két órában már 50 ezer forint gyűlt a kasszában a kutyák javára.

– A lányok szívből sütöttek, máskor is segítettünk a rászorulóknak – mondta Vajda Milán, a diákönkormányzat elnöke. – Őszinte leszek, megkönnyeztem az elhagyott kutyusokat, amikor ott jártunk. Rajtunk is múlik, hogy jobb körülmények között éljenek.

Köszönetképpen kora délután megérkeztek a Kutyatár munkatársai a négylábú védenceikkel együtt, és állatsimogatót tartottak a gimnazistáknak. A befolyt összegből leginkább élelmet vásárolnak az ebeknek, de a kutyatartáshoz szükséges felszerelés sem olcsó manapság.