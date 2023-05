Minden napra jut egy nyomozás a száz napig tartó Detektívtörténetben. Elindult a Marcali Művelődési és Szabad­idő Központ Nonprofit Kft. és a TársasBázis online játékkihívása, melybe eddig már több mint negyven játékos kapcsolódott be napi szinten. Zsirai Tibor ötletgazda, a játék szervezője elmondta: a Detektívtörténetben 33 mininyomozásban vehetnek részt a játékosok április 24. és augusztus 3. között. A Detektívtörténet hivatalos oldalán, a playmarcali.com-on lehet követni a játék csetlő-botló detektívjének kalandjait, és segíteni őt egy-egy küldetésének végrehajtásában a feladványok megoldásával.

– A játékok önállóan is játszhatóak, sok esetben azonban szükség lehet az előző történetek ismeretére – tette hozzá Zsirai Tibor. – Ha valaki később kapcsolódik be, az előzetesen lezárult aktuális játékok, természetesen a megfejtéssel együtt, az oldalon visszakereshetők. Minden feladat megoldására 3 nap áll rendelkezésre. Minden harmadik nap után a helyes megfejtést beküldők között sorsolással dől el, hogy melyik szerencsés nyomozó kap jutalmat. Az a játékos, aki legalább húsz játékban részt vesz, megnyerheti a kihívás végén az All in ajándékcsomagot is, mely egyben tartalmazza a játékalkalmak összes nyereményét.