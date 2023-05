– Mindegyik vonalon közlekedett, naponta nagyjából 200 kilométer járt a Mercedes Citaro, mondta Neugebauer András, a Kaposvári Közlekedési Központ. közlekedésszervezője.

A modern járműre bárki ingyen felülhetett. – Csodálatos ez az új busz, hallottam, hogy a héten itt van a városban, de eddig nem volt alkalmam kipróbálni – mondta lelkesen az egyik megállóban Farkas Jánosné, aki gyakran veszi igénybe a helyi tömegközlekedést. Mint kiemelte, örülne annak, ha a zöldbuszhoz hasonlóak járnának Kaposváron.

Petrás Csilla édesanyjával szállt fel a buszra a Füredi csomópontnál. – Láttuk már ezt a buszt a városban, megcsodáltuk, hogy szép és új, de azt nem tudtuk, hogy elektromos, mondta lelkesen. – Éppen a telekre utazunk, ami kint van a Róma-hegyen és most ez a busz volt a 91-es. Nagyon jó dolog ez, én még emlékszem arra is, amikor nem vezetett oda fel köves út, tette hozzá Petrás Jánosné. A elektromos busz utolsó kaposvári napján Majsai Gábor ült a volánja mögött. A buszvezető elmondta, nem csak az utasoknak komfortosabb elődeinél ez a busz, de a vezetők számára is.

– Meg kell mondjam, hogy egy munkanap végén nem olyan fáradtan állok fel az ülésből, mint egy másik busz esetében, nagyon kényelmes, jó vezetni is – tette hozzá.

Az utasok nagy része örül az új busznak, hiszen minden újdonság örömteli dolog, ugyanakkor vannak olyanok is, akiket zavar a suhanó autóbusz hangtalansága.



Aki most nem tudta kipróbálni a Humda Zrt. zöldbusz-program demonstrációs mintaprojektjének a napokban Kaposváron szolgáló járművét, a jövőben még felszállhat rá máshol, hiszen a Citaro Somogyból a fővárosba megy további tesztelésre.





Fotó: Böcz Z.

Napi 200 kilométer



A mindössze 4 éves elektromos autóbusz Németországból érkezett hozzánk. Hazánkban először Kaposváron utazhattak rajta utasok. A busz itt-tartózkodásának egy hete alatt közel 500-an szálltak fel rá. A kétajtós jármű harmadik generációs lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid akkumulátorral felszerelt, a hat akkupakk összesen 590 kilowatt­óra névleges kapacitású, ennek köszönhetően könnyedén tette meg a napi akár 200 kilométert Kaposváron.