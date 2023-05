Az ablakpucolás, a függönyök lecserélése csak néhánya azoknak a feladatoknak, amelyeket érdemes elvégeznünk, ha szeretnénk igazán felfrissíteni otthonunkat. A Samsung hatékony okoseszközeivel rengeteg időt és energiát spórolhatunk meg, hogy hamarabb dőlhessünk hátra a tiszta lakásban vagy épp hódolhassunk kedvenc szabadidős tevékenységeinknek a napsütésben.

Függönyt fel!

Bár a téli hónapokban praktikus vastagabb anyagú függönyökkel megőriznünk otthonunk melegét, tavasszal újra előkerülhetnek a könnyed ablak takarók, hogy akár kanapénkról élvezhessük a varázslatos napsütést. A szekrény mélyéről előkerülő nyári függönyöket azonban érdemes egy frissítő mosással újra életre kelteni.

Ne söpörd a szőnyeg alá!

A tavaszi nagytakarítás során érdemes figyelmet fordítani a szőnyegekre és a kanapéhuzatokra is. Egy nagy szívóerejű porszívóval rengeteg portól és szösztől szabadíthatjuk meg ezeket a felületeket, ezáltal pedig javíthatjuk a helység levegőtisztaságát is. Amennyiben házikedvencek is lakják az otthonunkat, az állatszőrök ellen is fel kell venni a harcot, hiszen azok nem csak a bútorok huzatára, de akár kedvenc ruhadarabjainkra is könnyen átragadhatnak.

Ha nem tiszta a levegő…

A nyári szezonban több levegőt engedhetünk be otthonunkba, és ugyan fontos és hasznos a rendszeres szellőztetés, a levegő minősége több okból kifolyólag kérdéses lehet. A különböző növények virágzása az allergiával küzdők, a szmog pedig a forgalmas helyen élők helyzetét nehezíti meg, így nem biztos, hogy ők számukra valóban tiszta levegőt engedhetnek be otthonukba. A választott készüléktől függően a légtisztítók 34 és 90 négyzetméter közötti területet is képesek megtisztítani.

Frissítsd fel a kollekciód!

Búcsút inthetünk a vastag kabátoknak, pulóvereknek és hosszú ujjú pólóknak, újra elővehetjük lengébb ruháinkat és a nyári kiegészítőket! Ez a hír már önmagában örömteli, azonban ilyenkor érdemes felfrissíteni a ruhadarabokat, hiszen azok több hónapot is pihenhetnek a gardróbszekrényben, és elkerülhetetlen, hogy ez idő alatt ne keletkezzenek rajtuk gyűrődések.