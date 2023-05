Idén jubileumához érkezett a Balatoni Szövetség hagyományos rendezvénye, a Balatoni Borok Versenye. 20. alkalommal kerül megrendezésre a teljes Balatoni Borrégiót átfogó, -hat borvidék legjobb borait felvonultató- presztízs értékű borverseny. Tavaly érkeztek tételek a Badacsonyi, a Nagy-Somlói, a Zalai, a Balatonboglári, a Balaton-felvidéki és a Balatonfüred-Csopaki Borvidékről. Tavaly 67 termelő jelentkezett 260 bormintával erre a versenyre. Akkor összesen 162 száraz fehérbort, 41 vörösbort, 22 rozét, 11 gyöngyözőt, 5 pezsgőt és 19 kései desszertbort kóstolt a szakmai zsűri. Az idei, május 24-én tartandó versenyen megválasztásra kerül a Balaton legjobb vörös, fehér, rozé, desszert bora és pezsgője is.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint: az ilyen típusú versenyek nem csak a magyar borok értékesítését segítik népszerűsíteni, de kimondottan jó hatással vannak a turizmusra is. Szerinte a borturizmus olyan növekvő iparág, amely a következő években tovább fog növekedni. Ebben jelentős szerepe lehet az Európai Bizottság által elfogadott KAP Stratégiai Tervnek, amely a 2023-2027 időszakra 10 milliárd eurós keretösszeget biztosít 2023. január 1-től a magyar mezőgazdaság számára. A terv számos – eddig nem ismert – támogatási formát is tartalmaz a borágazat és a borturizmus számára. Ezzel párhuzamosan a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa is elindította azt a 2,7 milliárd forint költségvetésű programot, amelynek bormarketinggel kapcsolatos elemei is vannak.

Fekete Tamás elmondta azt is, hogy borászoknak, a turizmus egyéb szegmensében dolgozóknak az eddigieknél jobban össze kellene fogniuk. Ennek első lépéseként, idén a Nyitott Balaton akció keretében is népszerűsítik majd a Balaton legjobb borát. Az akció keretében olyan menüt késztenek neves séfek segítségével, amelyhez jól illik majd a Balaton legjobb bora is, a speciális menüt a balatoni fesztiválokon kóstolhatják majd meg a régióba érkező turisták.