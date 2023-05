Huszonöt éve alakult a Honvédszakszervezet (HOSZ) Nyugállományú Tagozatának kaposvári csoportja. Mellettük Nagyatádon, Marcaliban és Taszáron is működött csoport, míg az egységes megyei alapszervezet 2007-ben fúzióval jött létre. Vezetője a néhai Balatinácz Pálné nyugállományú őrnagy lett, akitől három éve az azonos rangban lévő Virág Zoltánné vette át a stafétát. Jelenleg százhúsz fővel ők az ország legnagyobb ilyen jellegű civil szervezete. Mivel a megalakuláskor alapvető feladatuknak tartották a nyugállományúak érdekvédelmét, az azonos cél miatt is kiváló kapcsolatot alakítottak ki a Noszlopy Gáspár Nyugállományú Honvédek Klubjával. Minderről a múlt héten rendezett sakkverseny közben ejtett szót az őrnagy, aki arról is beszélt, hogy időközben jelentősen bővült a tevékenységi körük.

– Rendszeressé váltak a találkozásaink, őszi-tavaszi ülést tartunk, egészségügyi szűréseket, kirándulásokat, üdüléseket, családi napokat és horgászversenyt rendezünk, megköszöntjük a kerek születésnaposokat és segítjük a nehéz helyzetben lévőket – mondta. – Ugyanakkor a katonai toborzásba és az iskolák honvédelmi nevelésébe még nem sikerült bekapcsolódnunk, mint ahogy a központi nyugdíjasház létrehozásában sem értünk még el eredményt.