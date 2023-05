Kétszázhúsz 6-12 év közötti gyermeket és szüleiket kérdeztek meg Budapesten arról, hogy miért szeretnének idén a Balatonra utazni. Nem meglepő, hogy a gyerekek 100 százaléka a fürdőzés miatt szeretne idén a Balatonra jönni, ugyanakkor a gyerekek 87 százaléka azt is megemlítette, hogy a Balatonon szeretne fagyizni is. 47 százalékuk azt is elmondta, hogy rollerezni, görkorcsolyázni és biciklizni is szeretne idén a Balatonon.

A gyermeknapi eseményeken a szülőket is megkérdezték arról, hogy terveznek -e Balatoni utazást idén nyárra. 65 százalékuk a vakáció idején el szeretné vinni gyermekét a Balatonra, ugyanakkor az árak emelkedése miatt, idén rövidebb, átlagosan 1-3 napos utazást terveznek a tó partjára. A megkérdezettek 5 százaléka azt nyilatkozta, hogy idén több hetet is a Balaton partján tölt majd.

A szülőket megkérdezték arról is, hogy a fürdőzés mellett, milyen más terveik vannak a gyerekekkel. Érdekesség, hogy a szülők 89 százaléka is első helyen említette kulináris programként a családi fagyizást. A szülők 43 százaléka akár egy kisebb kerékpáros túrát is hajlandó megszervezni csak azért, hogy egy igazán jó minőségű fagylaltot ehessen a család. A szülők 33 százaléka tervez kirándulást a parttól távolabb is, 20 százaléka pedig kulturális programokra is el szeretné vinni gyermekét.

Mint azt a szervezők elmondták, a gyerekeket a Művészetek Palotájában tartott gyereknapi esemény egyik standján és a városligeti programok ideje alatt kérdezték a Balatonról. A játékos felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, de jól mutatja, hogy a gyerekek és szüleik miért szeretik a balatoni nyaralást. A kérdések megválaszolásának jutalmaként a gyerekek ehető QR kódos süteményeket kaptak, a QR kódok egyik fele a Balaton fagyija választás cukrászdáit mutatta be. Másik része viszont a BalatonBike365 bringaközpontok oldalára vezetett, amelynek segítségével a szülők megismerhetik hol lehet a Balatonon kerékpárt kölcsönözni, hol vannak azok a helyek, ahol a saját kerékpárok szervizelésére, kisebb kiegészítők vásárlására is nyílik lehetőség. Ezen kívül a kerékpáros központokban térképekkel és információval segítenek, hogy hol érdemes a környéken, kitáblázott utakon túrázni, vagy milyen vezetett túrákon lehet részt venni.

A QR kódos akciót egyébként nem csak budapesti gyermeknapokon, de Balatonkenesén Füred Kapitány, balatoni mesehős és Kajla közös kincsvadászatán is megszervezték. Itt az egyik neves cukrászdában, a QR-kódos sütemények mellett olyan kiadványokhoz juthattak a gyerekek, amelyek segítségével játékos módon fedezhetik fel a Balaton több települését is.