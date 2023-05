– Így érezhették magukat azok, akik részesei voltak a marcali Százszorszép Gyermek­otthon megalapításának 40. évfordulójára rendezett, bensőséges hangulatú házi ünnepségnek. A sokszínű profillal megáldott intézmény nemcsak létrejöttekor – amikor csecsemőotthonként megkezdhette működését – szolgált fontos célt, hanem ma is, hiszen az óvodás- és iskoláskorúak, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek kapcsán is érintett.

Csatos Zsuzsanna, a vármegyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója köszöntőjében nem notabilitásokhoz szólt, hanem sokkal inkább olyan barátokhoz, akik nap mint nap hozzátettek vagy tesznek ma is e rendszer működéséhez. Nábrádi Csilla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese díszoklevéllel érkezett, s beszédében utalt a fenntartó-előd, a Somogy Megyei Önkormányzat, majd a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ szerepére is – kiemelve többek között Riez Ferenc főosztályvezető, Dudák Lajos főosztályvezető-helyettes, Orbán István és Tomorné Huber Éva igazgatók tevékenységét. Felidézte Ferenc pápának a Rózsák terén tett látogatását, amelyen maga is részt vett, s amely tovább erősítette benne az ellátórendszerben dolgozók missziójának jelentőségét: a kivetett, az elesett, a gyámolításra szoruló személyeknek még nagyobb szükségük van a tevékeny szeretetre, az érzékenységre, az odahajlásra, a testi érintésre, mint az ép családokban nevelkedőknek.

A gyermekotthon lakói irodalmi-zenés-táncos összeállítással köszöntötték a meghívott vendégeket, akiknek Tomorné Huber Éva, az egykori vezető is segítségükre volt az emlékidézésben.