A különböző tematikájú fülkékben egy közös: a résztvevők a Samsung csúcskészülékével, a Galaxy S23 Ultrával örökíthetik meg a nem mindennapi élményt, bizonyítva, hogy a Nightography, éjszakai felvételek funkcióval a legjobb pillanatok részletgazdagok és felejthetetlenek maradhatnak még napnyugta után is. Sokszínű és különleges hangulatú fülkékkel ruházza fel a budapesti óriáskereket a Samsung május végén, ahol a látogatók kiválaszthatják, milyen élményt szeretnének átélni város felett. Megidézhetnek egy romantikus randevút a Love kabinban, míg a Gaming fülkében egy játékterem miliőjébe csöppennek. Az esti bulira készülők a Glam kabinban készíttethetnek egy villámgyors sminket maguknak vagy a K-pop kabinban hangolódhatnak a táncra, ahol a BTS, Stray Kids és Blackpink zenekarok legnagyobb slágerei szólnak. Sőt, aki kifejezetten a tartalomgyártásért emelkedne Budapest fölé, őt a Kontentgyár kabin várja berendezett videó- vagy podcast stúdióval. A fülkékben pedig egy-egy Samsung Galaxy S23 Ultra telefonnal könnyedén megörökíthetik az izgalmas pillanatokat. A Samsung Esti Fények kampányban naplemente után sincs sötétség. A Galaxy S23 Ultra modern kamerarendszerével a különböző környezeti körülmények között is optimalizálja a fotókat és a videókat. A gyengébb fényviszonyokra szabott Nightography, éjszakai felvételek funkciónak köszönhetően látványos és éles képek készíthetők. A csúcskészülék adaptív szenzorával és az intelligens képfeldolgozással a kései órákban is lenyűgözően részletgazdag fotók készíthetők, amelyek azonnali megosztásra késztetnek.

Emelkedj a megszokások fölé! Az éjszakai fények és a felemelő élmény iránt érdeklődők az esemény honlapján regisztrálhatnak az előre megadott időpontokra és kabinokra. A tematikus fülkékbe két fő léphet be, ahol a Samsung kollégái kezelik a készüléket és készítik a felvételeket a menetidő alatt. A program május 25-én, csütörtökön 21 órakor kezdődik és 23 óráig tart, míg pénteken és szombaton este fél 9-től éjfélig lehet felülni az S23 Ultrával felszerelt óriáskerékre.

Regisztráció és további információ a programról: https://samsungestifenyek.hu

