Sokan keresnek egy jó programot, vagy csak egy kulináris élményt a Balaton partján. A Veganeeta Home immár 5 éve biztosítja a vegán étrend szerelmeseinek a legváltozatosabb kínálatot. Az étterem olyan népszerű lett a hazai és külföldi turisták körében, hogy a tulajdonos új helyre költöztette csapatát, s június 3-tól egy új helyszínen, megújult kínálattal jelentkezik Balatonalmádiban.

A vegán étrend egy olyan táplálkozási forma, amely kizárja az állati eredetű alapanyagok használatát, teljes mértékben a növényi alapanyagok változatosságára és a szervezetre gyakorolt pozitív hatására hagyatkozik. A húsmentes, 100 százalékban vegán étrend népszerűsége töretlen, sőt ahogyan azt Ancsi tapasztalja, egyre nagyobb az érdeklődés iránta. „Az alapkoncepció természetesen megmaradt, az ételeink és az italaink továbbra sem tartalmaznak állati eredetű összetevőket, elkötelezett hívei vagyunk az egészséges és fenntartható étkezésnek. Hitvallásunk, hogy a növényi alapú táplálkozás nemcsak ízletes és változatos lehet, hanem hozzájárulhat a környezetünk és az egészségünk védelméhez is” – hangsúlyozta Árvai Anita, a Veganeeta Home tulajdonosa.

A megnyitó napjára különleges specialitásokkal készül a vegán háziasszony és csapata: a spárgakrémlevest például színes, nyár eleji virágesővel kínálják, de akár a Tom Yum levest is megkóstolhatjuk, sőt lesznek ördögszekér mignonok vörös curry-be mártva, és Focaccia per tutti is, krémes csicseriborsóval és roppanós tavasszal.