Az 1200 lelkes településen szombaton jelentették be a sikeres pályázatot. A nyitórendezvényen Szászfalvi László országgyűlési képviselő és Huszti Gábor, közgyűlési alelnök is részt vettek. Közel 200 millió forintos támogatásból valósul meg a beruházás, számolt be az eseményen a fejlesztésről Rózsa Sándor, polgármester.