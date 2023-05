Hiába vagyunk nehéz helyzetben, hiába szorít a válság, az infláció, s a szomszédban zajló háború hatása, előre kell menni, ha kakaslépésekkel is. Így tartják ezt a somogyi vállalkozók. A fiatal menedzserek szerint, aki azt akarja, hogy kevesebb legyen a hiba, s csökkenjenek a kockázati tényezők és a költségek, az a digitalizációt választja. A nemrégiben tartott gazdasági fórumon az is elhangzott: a rendhagyó válságból csak úgy jöhetnek ki jól a somogyi cégek, ha képesek szoros, bizalmi viszonyt ápolni a partnereikkel, s mindezt a lehető legmagasabb fokú digitalizáltság mellett teszik.

Egy kutatásból egyértelműen kiderül: mindenképpen digitalizálni kell, mégpedig gyorsított ütemben, automatizálni kell, amit csak lehet, mert ezzel is csökkenthetők a költségek, s tehermentesíthető a kulcs-munkaerő, aminek hiánya amúgy is egyre feszítőbb gond Somogy cégeinek esetében is. Az eddig ismeretlen elemeket előtérbe helyező piaci versenyben mindezt úgy kell tenni, hogy megmaradjon az eredményességhez nélkülözhetetlen személyesség, az őszinte partneri kapcsolat, s az üzleti bizalom.

Új küzdőtérre kell tehát lépni, s megérteni, hogy a digitalizáció minden termék és szolgáltatás esetében nem pusztán egy dolog, nem egy projekt, hanem szemlélet. Mi magunk is a digitális tartalomgyártás-előállítás kihívásaival küzdünk. Tudjuk és érezzük, hogy ha egyszer belekezdtünk, akkor folyamatosan áldozni kell rá, újabb és újabb részeredményeket kell elérnünk, s eszünkbe sem juthat, hogy visszaforduljunk, hiszen lényegében már nincs hova. Ez a sorsa valamennyi kis- és középvállalkozásnak. A somogyi, máig ható telephelyes gazdaságszerkezetből fakadó hátrányok nem könnyítik meg az átállást, de tudomásul kell venni, hogy nincs más út. Van már számos jó példa, de elég erős még az ellenállás. Mindazok ellenére, hogy tízből kilenc cég véleménye szerint valódi versenyelőnyt jelent a digitalizáció, a többség szerint növeli a hatékonyságot, csökkenti a munkafolyamatokra szánt időt, a működési költségeket és növeli az energiahatékonyságot.

Már csak ezért is megéri belépni az új küzdőtérre!