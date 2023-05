Magyar- és világenciklopédia teljes sorozata végezte a kukásautó tömörítőjében kedden délelőtt. A lomtalanítás során a bútorok, matracok mellett rengeteg könyv, de még sícipő is került a Kinizsi lakótelep egyik kukája mellé. A szolgáltató dolgozói egy homokórát is találtak, amellyel azt mérték, milyen gyorsan tudják felpakolni a lomokat.

Idén nem tett ki lomokat Szabó Józsefné, mert a korábbi években már minden feleslegessé vált holmitól megszabadultak. – Nagyon örülök, hogy szakítottak a korábbi módszerrel, s nem egy-két hétig van lomtalanítás, hanem amint kitették, másnap el is vitte a szolgáltató, és így rend van a lakótelepen és a városban – tette hozzá a lakó.

Kovács Kálmán az ablakból figyelte, ahogy elviszik a lomokat. – Gyorsnak kell lenniük, mert egy-két biciklis már jött átvizsgálni a holmikat – mondta el a nyugdíjas. – Most jóval kevesebben túrják szét a szemetet, mint korábban, szerintem nem tudják, hogy mikor jönnek a kukások.

Igazi kincsek is a szemétben végzik.

– Ez a harmadik év, hogy regisztrációhoz kötöttük a lomtalanítást a városban, az elszállítás időpontjáról írásban értesítettük a lakosokat – mondta el Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a szállítási nap előtt hat órától lehet kitenni a lomokat az ingatlanok elé úgy, hogy a közlekedést ne akadályozzák. – Nem lehet kitenni autóbontásból, építési munkálatokból származó hulladékot, festékes- és vegyszeresedényeket, valamint a kommunális, üveg-, szelektív és zöldhulladékot sem – emelte ki Szi­lágyi Ádám. Megjegyezte, ezeket nem szállítják el, a közterület-felügyelők pedig felszólítják a lakóközösséget, hogy kezeljék megfelelően a hulladékot.

Évről évre többen regisztrálnak a lomtalanításra és nő a hulladékudvarba beszállított lom mennyisége is. Tavaly háromszáz tonna holmit gyűjtött be a szolgáltató a városi lomtalanításkor, egész évben Kaposvárról és környékéről 2000 tonna lomot gyűjtöttek. A legtöbb esetben megunt bútort, ruhaneműket tesznek ki a lakosok. – Arra nincs időnk, hogy a lomokat átválogassuk, ezért kérjük a lakosokat, hogy akinek még használható bútora vagy használati tárgya van, azokat az újrahasználati központba vigyék ki – mondta el Szilágyi Ádám. Hozzátette, a lomtalanítást több turnusban végzik, május végén fejezik be. Kérik ugyanakkor a lakosokat, hogy a Tour de Hongrie körverseny érintett utcáiban, minél előbb húzzák be a szemeteseket az utcáról a mezőny biztonsága, a balesetek elkerülése érdekében.



