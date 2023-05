A böhönyei Pannonvasút Egyesület kezdeményezte a tanácskozást, melyen Móring József Attila, a dél-dunántúli fejlődéséért felelős kormánybiztosa is részt vett. A szakaszon 2009-től nincs személyszállítás, s a 2020-as villámárvíz miatt Böhönye és Somogyszob közötti 18 kilométeres szakaszon több területen komoly károk keletkeztek, s három éve nem közlekednek a tehervonatok.

– Ez egy civil kezdeményezés volt, s nagyon örülök, hogy a térség szinte valamennyi polgármesterén kívül a MÁV több magas beosztású munkatársa is képviseltette magát tárgyaláson – mondta Móring József Attila. – S abban mindenki egyetértett, hogy ez egy fontos téma.

Móring József Attila szerint ebben az ügyben a nosztalgikus érzéseket és a valóságot össze kell hangolni, a vasútvonalak felújítása óriási összegbe kerül. A teherforgalom indításának realitása lehet Böhönye és Balatonszentgyörgy között. S azt is meg kell vizsgálni, hogy a vasúti pályát, ami nincs túl jó állapotban, hogyan lehet bekapcsolni a turizmusba. Móring József Attila kiemelte: hasznos volt a megbeszélés, s bizonyos elképzelések nem tűnnek lehetetlennek. György-Dávid Valentin, a Pannonvasút egyesület somogyi elnöke hangsúlyozta: a Somogyszob-Balatonszentgyörgy még 1893-ban épült, s alapvetően azért, hogy a térségben megtermelt terményt, mezőgazdasági árukat elszállítsák. Bár a közlekedésben rengeteg változást történt az elmúlt időszakban, gazdasági és környezetvédelmi okok is indokolják a 37-es vonal rendbetételét.

Fotó: Marcali Portál

– Jelenleg a fő célunk, hogy a három évvel ezelőtti villámárvízben megsérült pályaszakaszt korszerűsítsék, ami egyes becslések szerint nagyjából egymilliárd forint lehet – mondta György-Dávid Valentin. – A vasúti híd teljes felújításán kívül csaknem 100 méter hosszú töltést kellene megépíteni, s nagy mennyiségű kavicsra továbbá vasbeton aljra és sínekre is szükség van. A térségben több olyan nagyobb cég is működik, ahonnét most kamionnal viszik el a gabonát és a fát, de a felújítás után ismét a vagonok szállíthatnák az értékes árut. Ez fontos változást hozna a térség életében, s a klímavédelemért minden téren tenni kell, a vasút biztonságos és a legzöldebb szállítási forma.

György-Dávid-Valentin szerint fontos témákat érintett a tanácskozás, ahol a vasúti személyforgalom visszaállításáról is szó esett. Az épülő mesztegnyői kerékpárút és kisvasút, s a Balaton közelsége egyaránt szükségessé tennék a változást. A környéken sok a látnivaló, turisztikai-idegenforgalmi szempontok is alátámasztják, hogy újra induljon a személyszállítás a Balatonszentgyörgy és Marcali között. S a változások révén a környező településeken élők is könnyebben eljuthatnának a munkahelyükre. A Pannonvasút Egyesület elnöke azt mondta: az elhangzott javaslatokat összegzik a MÁV-nál, s erről tájékoztatják az Építési és Közlekedési Minisztériumot.