A nyitás utáni egy órában húszan fordultak meg a somogysárdi gyógyszertárban kedden. A legtöbben receptet váltottak ki, de volt, aki gyógyhatású készítményt vásárolt.

Újra őrzi a sárdiak egészségét.

Fotó: Lang R.

Gyöngyösi Benjámin gyógyszerész, az Őrangyal Patika tulajdonosa lapunknak elmondta, legfontosabb céljuk, hogy mindkét településen az igényekhez igazodva tudják ellátni megfelelő gyógyszerekkel a helyieket. Ehhez el kell telnie legalább fél évnek, hogy megismerjék a „betegek” vásárlási szokásait. Gyöngyösi Benjámin kiemelte, ha esetleg olyan készítményre van szükség, amit nem tartanak, azt is néhány napon belül be tudják majd szerezni.

A gyógyszerész hozzátette, az egyik nagy patikahálózathoz tartoznak, így több kedvezményt és havi akciókat biztosítanak a vásárlóknak. Ezeket a lehetőségeket mindkét fiókgyógyszertárban igénybe lehet majd venni. Gyöngyösi Benjámin arról is beszélt, a korábbi tulajdonos véleményét és tanácsát is kikérte, mielőtt megnyitotta a patikákat.

A somogysárdi fiókgyógyszertár kedden és csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra között lesz nyitva. Mezőcsokonyán hétfőn, szerdán és pénteken ugyanebben az időpontban. Kedden és csütörtökön délután fél egy és 14 óra között fogadják a vásárlókat. Fentős Zoltán, Somogysárd polgármestere is örül annak, hogy újra van patika a faluban. Megkeresésünkre elmondta, egy 1300 lakosú településen elengedhetetlen ez a fajta szolgáltatás.

Ballér Péter, Mezőcsokonya polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a faluhoz legközelebbi patikákat is megkeresték, hogy üzemeltessék a gyógyszertárat, de senki sem vállalta a működtetést. – Bezárni egy nap alatt is be lehet, de újranyitni több hónap – hangsúlyozta Ballér Péter. – Szerencsére van olyan gyógyszerész ismerősöm, aki úgy döntött, belevág, és újranyitja a patikát a faluban. Az elmúlt hónapokban próbáltuk segíteni azokat, akik nem tudtak eljutni más településre kiváltani a gyógyszereiket. Nekik az önkormányzat beszerezte a patikaszereket – tette hozzá a település vezetője.

– A szomszéd faluban is van patika, de mi mindig Kaposváron váltottuk ki a gyógyszereket, mert ott könnyen be tudunk szerezni mindent. A nagyszülőknek orvosságra, a gyerekemnek tápszerre van szüksége. Annak azért örülök, hogy újra van helyben patika, ez megkönnyíti a mindennapokat, mondta Ruszinkovics Viktória, mezőcsokonyai lakos.

Ruszinkovics Viktória örül neki, hogy újranyílt a gyógyszertár.

Fotó: Lang R.

– Sajnos nehezen oldottuk meg eddig. Kaposvárra kellett utaznom, hogy minden orvosságom meglegyen. 76 éves vagyok, örülök, hogy újra helyben van patika, így egyszerűen meg tudom venni a szükséges gyógyszereket. Többekkel is beszéltem arról, hogy ismét lesz patika a faluban, természetesen mindenki boldog volt, mesélte a mezőcsokonyai Vargha Zsuzsanna.

Vargha Zsuzsannának gondot okozott Kaposvárra utazni orvosságért.

Fotó: Lang R.

–Kaposvárra jártam kiváltani a gyógyszereket, de megmondom őszintén, már egy kicsit untam. Hetente kell járnom a patikába, ezért fontos, hogy legyen helyben szolgáltatás. Egy ekkora faluból nem hiányozhat a gyógyszertár. Szerintem mindenki örül annak, hogy helyben tudja megvenni a gyógyszereit, vélekedett kérdésünkre a somogysárdi Ballér Zoltán.