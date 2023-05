Több mint ezer somogyi civil szervezet és egyesület várja idén is az adó egyszázalékos felajánlásokat. Erről május 22-ig lehet rendelkezni.

Kristófné Kiss Emese, a somogyi sclerosis ­multi­plex egyesület elnöke elmondta, minden segítségre szükségük van ahhoz, hogy a programjaikra minél több betegtársukat el tudják szállítani. – Akadálymentes busszal fuvarozzuk egyesületünk betegeit, ennek pedig vannak költségei – mondta Kristófné Kiss Emese. – Fontos, hogy havonta egy-egy alkalommal szervezzünk valamilyen összejövetelt, mert néhány társunknak ez jelenti az egyetlen kimozdulási lehetőséget otthonról – hangsúlyozta az egyesület elnöke.

Kristófné Kiss Emese arról is beszélt érdeklődésünkre, hogy pályázati pénzekből és az egyszázalékos felajánlásból próbálják fenntartani magukat. Utóbbi összeg nem jelentős, tavaly is csak 50 ezer forintnyi felajánlást kaptak. Az egyesület elnöke hozzátette, a támogatásokból finanszírozzák a gyógytornászok költségeit is.

A Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum „TREND” Alapítványa is várja az egyszázalékos felajánlásokat. Keczeli László igazgató elmondta, fő céljuk, hogy a támogatásokból a tehetséges és a rászoruló diákokat támogassák. Tavaly mintegy 300 ezer forint felajánlást kapott az alapítvány.

Németh Géza, a Kaposvári Mentő Alapítvány titkára lapunknak elmondta, a legnagyobb „bevételük” az egyszázalékos felajánlásokból származik. Tavaly 2 millió 600 ezer forint támogatáshoz jutottak. Kiemelte, idén is várják az emberek segítségét, mert betegőrző monitorokat, törésrögzítő eszközöket és speciális égési kötszert szeretnének vásárolni.

Fotó: L. R.