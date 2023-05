A helyzet súlyosságát mi sem jelzi jobban, minthogy Somogy vármegyében 2021 és 2022 között, egy év alatt megduplázódott az információs rendszer útján elkövetett csalások száma – hívta fel a figyelmet Jávorszkiné Molnár Magdolna rendőr alezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. – A bűnözők a valós élethez hasonlóan a kibertérben is megpróbálják megtéveszteni az embereket, hogy ezzel bevételre tegyenek szert. A személyes találkozás hiánya és az internet nyújtotta ismeretlenség jelentősen megkönnyíti a csalók munkáját. Az esetek egy részében közvetlenül az anyagi javak, más esetekben bankkártya vagy online banki adatok megszerzése a cél – húzta alá.

Az osztályvezető az elkövetés módjairól is szót ejtett: gyakran a pénzintézetek nevében hívják fel az áldozatukat azzal a hamis indokkal, hogy a bankszámlájáról valaki nagyobb összegben szeretett volna vásárolni vagy utalni, de a tranzakciót a bank megakadályozta. – A számla biztonsága érdekében egy távoli elérést biztosító program (Anydesk, Timeviewer) letöltését javasolják, amelynek segítségével az áldozat banki adatait megszerezve a számlán lévő összeget a csalók másik bel- vagy külföldi számlára utalják – figyelmeztetett Jávorszkiné Molnár Magdolna. – Több alkalommal előfordult, hogy az áldozat nem is annál a banknál vezette számláját, amelynek a nevében felhívták. Ezzel szembesülve a csalók látszólag az ügyfél bankjának ügyintézőjét kapcsolták, aki aztán megpróbált hozzájutni az adatokhoz. Emellett találkoztunk a pénzintézet netbankjához megtévesztően hasonló oldalakkal, amiken keresztül máris a csalók kezére kerülhetnek a banki azonosítóadatok, így gond nélkül átutalhatják a számlán lévő pénzt. Megesett az is, amikor az apróhirdetéssel kínált áru megvásárlására hivatkozva keresték fel az áldozatot, majd valamelyik ismert csomagszállító hamis adatlapját tartalmazó linket küldtek. Ezen keresztül megadva a bankkártya- vagy banki azonosítóadatokat, máris megtörtént a baj.

Az osztályvezető arról is beszélt, hogy újabban egyre gyakrabban fordul elő romantikus csalás is. A bűnözők az online párkereső oldalakon nézik ki célpontjaikat, de néha a közösségi oldalakon vagy e-mailben veszik fel a kapcsolatot. Gyanút kell, hogy keltsen, ha valaki rövid ismertség után szerelmet vall, vagy ha intim képeket, esetleg videót kér. Ezekkel is bizalmat akar ébreszteni, majd pénzt, ajándékot kér és megpróbálja a bakkártyája, netbankja belépési adatait is megszerezni.

A legfontosabb szabályok betartásával elkerülhetjük a bajt

Jávorszkiné Molnár Magdolna osztályvezető nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy soha ne adjunk meg jelszót, PIN-kódot, bankkártyaadatot e-mailben küldött kérésre! Online történő bankkártyás fizetésnél mindig győződjünk meg arról, hogy valódi banki oldalon adtuk-e meg az adatokat. Ismeretlen webhelyeken banki tranzakciókat ne indítsunk, ilyen eredetű programot soha ne telepítsünk fel vagy töltsünk le, és csak az ismerős feladó által küldött e-mail-mellékletét nyissunk meg! Amikor belépünk egy banki vagy bármilyen más oldalra, győződjünk meg arról, hogy az valóban az adott szervezethez tartozik-e! Gondoskodjunk arról, hogy a számítógépünk és az otthoni hálózatunk biztonságos legyen! Ennek érdekében a vírusok és egyéb kártékony programok ellen feltétlenül javasolt vírusirtó program telepítése. Az operációs rendszer automatikus frissítésének bekapcsolásával biztosítható, hogy a számítógépünk a frissítés közzétételét követő legrövidebb időn belül megkapja a biztonsági frissítéseket. Kellő hosszúságú jelszót válasszunk, azt soha ne adjuk meg senkinek.