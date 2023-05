Az új pedagógus életpálya törvénytervezet célja

Aki többet vagy jobban foglalkozik a diákokkal, az jobban is keressen. Az életkor alapú bérezés helyett elsősorban a teljesítmény alapú kerülne előtérbe. Aki többet foglalkozik a lemaradó gyerekek felzárkózásával vagy a tehetségesek versenyre felkészítésével, aki innovatívabb, aki tanórán kívüli programot szervez, aki célokat tűz ki maga elé, és eléri azokat, az százezrekkel többet vihet majd haza, mint mások. Fontos leszögezni, hogy ez még csak egy tervezet, a kormány nem nyújtotta be az Országgyűlésnek, még minden kérdésről tárgyal.

Pedagógus béremelés

Három év alatt 75 százalékos béremelés a cél, ez a valaha volt legnagyobb emelés. Idén januárban egy 10 százalékos béremelést előlegezett meg a kormány. Ha megérkeznek az uniós források, másnaptól 561 ezer forint lesz a pedagógus átlagbér, ráadásul a különbözet január 1-ig visszamenőlegesen is jár. Jövőre 681 ezer forint, 2025 januárjára pedig 800 ezer forint a kormány tervei szerint a pedagógus átlagbér.

Szakszervezetek támogatottsága

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 2014-ben még 23 535 tagot számlált, ami a pedagógusok 12,56 százaléka volt. Szűk egy évtized alatt mindössze 9 097-en maradtak, ami a pedagógusi létszám 6,1 százaléka.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nem ad le adatot az Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottságnak (ORMB), így nem lehet tudni, pontosan hány pedagógust képviselnek a közel 170 ezerből. 2014-es hivatalos adatuk 2 612 fő volt, ami akkor a pedagógusok 1,39 százalékát jelentette.

A szakszervezetek taglétszáma nem éri el a 10 százalékos országos reprezentativitási küszöböt.

Tanév július 15-ig való meghosszabbítása

Az új törvény csak arra az esetre engedi a tanév egy hónappal történő meghosszabbítását, ha a tanév közben felmerül valamilyen el nem hárítható ok, például járvány, ami miatt a tanítás lehetetlenné válik, és így az év végén kell pótolni a tananyagot.

Átirányítás

Most is lehetséges egy tanár tankerületen belül másik iskolába való kirendelése. Eddig maximum két hónap volt ennek az időtartama, ez módosul most egy évre. A javaslat garantálja, hogy meghatározott helyzetben (pl. kisgyermek nevelése vagy hozzátartozó gondozása) csak a pedagógus hozzájárulásával kérhető munkavégzésre másik tankerületi iskolában.

Próbaidő növelése legfeljebb 6 hónapra

A próbaidő szabályozás a tanítási félévekhez igazodik, ezért maximum 6 hónap.

Felmondási idő legfeljebb 6 hónapra

A felmondási idő a tanítási félévhez igazodik. A tanulók érdeke, hogy egy tanár vigyen végig egy félévet, lehetőleg ne évközben legyen tanárváltás, mert az a tanítás kárára mehet.

Munkaidő napi 8-ról 12 órára

Az új törvénytervezet csak átemeli a Munka törvénykönyve szabályait. A tanároknak továbbra is heti 22-26 tanórát kell megtartaniuk, és 32 óra a kötött munkaideje, amit az iskolában kell töltenie.

Rendelkezésre állás

Ugyanazt az óraszámot tartalmazza, mint a Munka törvénykönyve. Elrendelése továbbra is csak kirándulás, tanulmányi verseny, nemzeti ünnepen műsor vagy más, gyermekek érdekeit szolgáló ok fennállása esetén lehetséges.

Szabadság

Nem csökken, hanem nő: 46 napról 50 napra. Az igazgató legfeljebb 15 nappal rendelkezhet a szabadságkeretből, de ez a közalkalmazotti jogviszonyról szóló törvényben is így szerepel.

Több óraadó a tantestületben

Jelenleg a testület 8 százaléka áll óraadókból, a szabály szerint 30 százalék megengedett. Az új javaslat szerint legfeljebb 50 százalék lenne megengedett.

Tanárok megfigyelése

Jelenleg a Munka törvénykönyve rendelkezik a pedagógusokra is vonatkozó ellenőrzési szabályokról. Tanárok magánélete sérthetetlen, a javaslat szerint is „a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló magánélete nem ellenőrizhető.” A munkáltatótól kapott laptopok, táblagépek tanítással összefüggő tartalmába tekinthet be a munkáltató. Ez így van más munkahelyeken is.

Sztrájkjog

Marad a sztrájkjog, a törvénytervezet nem tér ki erre semmilyen formában. Korábban általában 6-12 hónap is eltelt a sztrájk meghirdetése és megtartása között, ezek a szabályok enyhültek. A sztrájkot 5 munkanappal korábban kell bejelenteni, és az érettségizők kivételével az órák felét tartják meg, fele maradhat el. Németországban egyáltalán nincs sztrájkjoga az állami oktatásban dolgozó pedagógusoknak.

Fegyelmi eljárás visszakerül

Oka a fokozatosság. Jelenleg nincs lehetőség közbenső lépésre, csak az elbocsájtás az egyetlen jogkövetkezmény súlyos jogsértés esetén.

Véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása

A véleménynyilvánításhoz való jog nem irányulhat mások jogának, jogos érdekének csorbítására, nem lehet célja a joggal való visszaélés. A tanárok véleményét több digitális konzultáció során is kikértük, decemberben 400 iskola igazgatóját és képviselőjét hívtuk egésznapos egyeztetésre.

Csökken a nevelőtestület autonómiája

Továbbra is az iskola tesz javaslatot a szabályzatokra, a változás az, hogy egyes szabályzatokat a tankerület hagy jóvá. Nem előnyös a diákoknak ugyanis, ha a környékükön minden iskola ugyanazt a profilt választja magának, így a diákok szűkebb kínálatból választhatnak.

Sok új tanulmányi mérés

Azt szeretnénk, ha minden diák és szülője tisztában lenne, hogy valójában hol tart a tananyagban. Nem csak az osztálytársaihoz képest, hanem az összes kortársához képest, akikkel együtt fog majd felvételizni egy-egy középiskolába vagy egyetemre.

Jutalom

Eddig csak a közalkalmazottak kaptak, mostantól viszont minden pedagógus. A pedagógusi pályán eltöltött évek száma alapján jár a jutalom, függetlenül attól, hogy korábban állami, egyházi vagy magán iskolában tanítottak, az eddigi közalkalmazotti évek is beszámítanak.

Végkielégítés

Az összeg nem változik. Változás abban lesz, hogy amennyiben a jogviszony megszűnését követő 90 napon belül újra elhelyezkedik tanárként, akkor csak egyhavi összeget tarthat meg.

Továbbképzési korhatár növelése

Nincs változás, 55 éves korig előírt.