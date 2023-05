Rekord mennyiségű csapadék zúdult a falura a pénteki viharral, egy óra alatt 74 milliméter délután fél öt és fél hat között. Ezután egész hétvégén esett, legalább még húsz milliméternyi. Az alacsonyan fekvő településrészeket, így a Dráva kempinget elárasztotta a víz. Az önkormányzat és a katasztrófavédelem árvízvédelmi intézkedéseket tett, számolt be róla Harasztia Attila polgármester. Homokzsákokkal erősítették meg a veszélyeztetett helyeket, önkénteseket hívtak a munkára. Volt, ahol méter magasan állt a víz, a DRV Zrt. szakemberei is dolgoztak a kárelhárításon.

Többször is visszahívták a szivattyút

Középületek is beáztak, a gyerekháznál és a sportöltözőnél okozott gondot a sok csapadék. A talaj megtelt vízzel, és most a csokonyavisontaiak azért imádkoznak, hogy ne essen több, bár az időjósok további csapadékot ígértek a hét elejére. Az Ifjúság utcában mélygarázsok teltek meg vízzel, ezt a tűzoltók szivattyúval távolították el, közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A hétvégén többször is tűzoltói segítséget kértek a falu lakói, mert a folyamatos esőzés miatt az árkok felteltek és a víz betört a nyaralók udvarába. A hétvégén Somogyaracs környékét is elöntötte a víz, és Kaposhomokon is károkat okozott a hirtelen jött sok eső.