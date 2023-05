Vitamincsomag-adományt kaptak a Kaposi Móór Oktató Kórház dolgozói. Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a BioTechUSA-cégcsoport történetének eddigi legnagyobb értékű adományával támogatta a Magyar Kórházszövetséget, valamint a szervezet közvetítésével országosan 91 kórházi intézményt. Az együttműködés során 15 ezer doboz prémium vitaminkészítményben részesült ötezer dolgozó. A támogatás mértéke 60 millió forint. Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa 1974-ben választotta május 12-ét az Ápolók Nemzetközi Világnapjának, melyet 1982-től Magyarországon is megtartanak. Ez az apropó hívta életre a cégcsoport történetének legnagyobb, több mint 60 millió forint értékű adományát. A vállalat C-, D- és multivitaminjaiból többek között a Kaposi Mór Oktató Kórházba, valamint a siófoki, nagyatádi és marcali kórházakba is érkezett.