A Balatoni Vízirendészeti Rendőr-kapitányságnak (BVRK) összesen 31 szolgálati hajója van, ebből 11 már vízen van. Az egység munkatársai 2021-ben 415 személyt mentettek a Balatonon, 2022-ben 354, s az idén már 9 bajbajutottnak segítettek.

– A Balatonon jelenleg öt vízirendészeti rendőrőrs működik: Siófokon, Balatonföldváron, Fonyódon, Keszthelyen és Balatonfüreden – közölte Orbán Zoltán alezredes, a somogyi rendőr-főkapitányság szóvivője. – A Balatoni Vízirendészeti Rendőr-kapitányság februárban végezte a kisgéphajók felkészítését, s április elsejére, a viharjelzési szezon kezdetére minden rendőrőrsre került üzemképes szolgálati kisgéphajó. A turisztikai csúcsszezon előtt a balatoni kikötők, strandok ellenőrzésén kívül azt is tervezik, hogy valamennyi csónak-, vízisporteszköz-, illetve vízibicikli-kölcsönzőnél a Hajózási Szabályzattal, s fürdőrendészeti előírásokkal kapcsolatos ellenőrző, tájékoztató előadásokat tartanak. S ezen kívül magyar, német és angol nyelvű ismeretterjesztő szórólapokat is elhelyeznek. A vízirendészet 2023-ban is megkötötte a balatoni karitatív mentőegyesületekkel az együttműködési megállapodásokat.

A vízirendőrök 2021-ben 197 kifutással 415 embert mentettek a Balatonon, 2022-ben 193 alkalommal 354, míg az idei 5 esetben 9 személynek segítettek. A Mentőöv Program folytatásaként új tájékoztatóanyagot készítettek, amit az összes tankerületi vezetőnek elküldenek.