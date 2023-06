– A Magyar Országos Horgászszövetség a Horgászegyesületek Somogy megyei Szövetségével és a Kaposvári Sporthorgász Egyesülettel közösen szervezte ezt a rangos versenyt – mondta el kérdésünkre Kovács Gábor, a rendezvény egyik szervezője. – Igazából hiába európa bajnokság a neve, mégis sokkal inkább egy világversenyről van szó. Gyakorlatilag szinte ugyanaz a mezőny jött el erre a versenyre, mint a világbajnokságra. 28 ország nevezett előzetesen, és abból 27 ország jelent meg a versenyen. Az eseményen a cél, hogy a csapatok négy óra alatt a lehető legtöbb halat fogják ki a tóból.

Minden egyes versenyző mögött ült egy bíró is, aki hivatalosan feljegyezte a kifogott darabszámot, az értékelés pedig súly alapján történt. Ezt hivatalos mérleggel végezték a bírák, mely mérést követően a halakat azonnal visszaengedték a tóba.

– Nagyon komoly szabályrendszere van a versenynek – folytatta Kovács Gábor, – szinte minden mozdulatát, eszközét, időrendjét meghatározzuk a sportolóknak. Kötve van a használható botok típusa, darabszáma, az etetőanyag és az élőanyag mennyisége is, amit csalinak használhattak a horgászok. A versenyzők csak a kijelölt területeken horgászhattak, de a szabályzat azt is meghatározta, hogy oda mikor mehet be, és jöhet ki a valaki.