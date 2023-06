Kétségek közt ülök a mólón! Távolról biztosan úgy nézek ki, mint aki a jövőt fürkészi. Talán még a bizonytalanságom is látszik. Valami tényleg nem stimmel. Nem azt látom, amit állítólag látnom kellene! Nem hagyom magam becsapni, inkább elmerengve bámulom a tovatűnő hullámokat, a visszatérőket időnként megpaskolom egy kicsit. Beszélek is hozzájuk. Ki tudja, meddig tehetem… Lehet, hogy hamarosan nem simogatjátok a lábamat? Lehet, hogy már az idei nyáron sem lesz kíváncsi rátok senkit? Ez lenne a sorsod, gyönyörű Balaton?

Furán változott meg a világ! Nemcsak gyorsabb és ellentmondásosabb lett, hanem önsorsrontóbb is. Mert mire lehetne vélni a természet e nagyszerű ajándékainak folytonos meghazudtolását, csak azért mert az nem rögtön szól vissza. Hogyan lehet úton-útfélen legagyizni valamit, mert némelyek úgy érzik, nekik ezt kell tenniük? Miért? Kinek, kiknek az érdeke ez? Mert, hogy nem a balatoni embereké, az itt vállalkozóké, az biztos! Még csak nem is a vendégeké, hiszen ők örömmel jönnek ide minden rosszhír-, és hisztériakeltés ellenére. Minden évben ugyanaz a nóta: hol az a baj, hogy sokan építkeznek, hol az, hogy drága, hol pedig minden, ami a magyar tengerrel kapcsolatos. Valakik, valamiért mindig kitalálnak valamit. Szerencsére „tudjukkik”… Silány vigasz: ők is a Balatonból élnek, abból, hogy szapulják! Meg azokat, akik tesznek érte! Lelkük rajta!

Nem nekik hiszek, hanem a saját szememnek! Meg a Balatonnak, mert ő még nem hazudott nekem! A többiek viszont már sokszor, de mindig lebuktak, mégis tovább csinálják. Fura szerzetek. Hogy mennyiért? Jó kérdés…

Vannak köztük olyanok is, akik szintén balatoniak, de vélhetően csak szavakban, meg fizikailag, hiszen élvezik a selymességedet, a naplementéidet, hűvös szellőidet és huncutságaidat, miközben abból is élnek, hogy mások megfizetik az árát, hogy a közeledben lehessenek. Ők azok, akik mindent, mindenkinél jobban tudnak rólad, de már régen eladták – fillérekért – a balatoniságukat. Te csak ne törődj velük kedves Balaton, vagyunk elegen, akik tiszta szívből szeretünk, s vigyázunk rád, megvédünk, ha kell!

Ha valakinek pedig baja van veled, az végülis az ő baja!