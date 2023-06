Elkészült a hivatal energetikai korszerűsítése Gigében. A falunap alkalmából a fejlesztéseket is megünnepelték, egy tortát is felszeltek, ami a Gerlefészek óvoda ötéves évfordulójára készült. Az ünnepségen Bálint Ildikó polgármester mellett Huszti Gábor, a somogyi önkormányzat alelnöke is részt vett.