Kora reggel öt órakor más el is indultak, ugyanis az Országházba kötött időpontra kellett odaérniük, ami sikerült is. A belépőjegyeket Szászfalvi László országgyűlési képviselő úr biztosította. A fájós lábúak lifttel, a többiek gyalogosan érték el a harmadik szintet, közben megcsodálhatták 23-24 karátos aranyfüsttel bevont folyosókat, fali képeket. Kovács Judit által kimerítő idegenvezetést kaptak. Nem csak a folyosókat tekinthették meg, hanem az ülésterembe is bepillanthattak és fotózhatták. Készült is sok kép.

Az országházat követően - páran félve a külső liften, de – felmentek a MOL Campus irodaház 28. szintjére, - 120 méter magasság - ahonnan gyönyörködhettek a főváros panorámájában. Itt is páran nem mertek az üvegfal közelébe menni. Ezt követően a Hősök Terére mentek nagy nehézségek árán. A fővárosban futóverseny, 5-6 ezres Harley-Davidson motoros találkozó volt. Bizony sokat kellett várakozni, hogy egy utcába be vagy ki jussanak. Késett is a program vagy két órát. De a látnivaló pótolta mindezt. A Városligetben pedig a Krisna-hívők tartottak találkozót. Lehetett kóstolni, csodálni ruházatukat, zenéjüket. Késő délután jutott idő egy kis buszos városnézésre is, majd indultak haza. Ekkor egy karambol miatt ismét csúsztak az időben és a Balaton-parti étteremhez 18 óra helyett 20,30-ra értek csak oda. Annál jobb étvággyal falatoztak és kérték a dobozokat.(Sokan még a felét sem tudták megenni az kiadós vacsorának).

A polgármester elmondta, hogy az étkezés és a MOL Campus belépő költségét fizették a kirándulók. A buszt az önkormányzat finanszírozta, az italt pedig képviselő társával rendezték.