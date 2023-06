A történetet Gergelics Sándor alpolgármester szavaiból ismerhetjük meg részletesen. Szerinte annyi történt, hogy idén április 18-án horgászok sátraztak önkormányzati területen, de a hatályban lévő közterület-használati engedély alapján ez nem lett volna lehetséges, hiszen nem kötött megállapodást a horgászegyesület és az önkormányzat. A helyi rendelet a sátrazásra lehetőséget adna, de ehhez közterület-használati kérelmet kellett volna benyújtaniuk a horgászoknak, ám ez nem történt meg. Az ügy miatt rendőrségi eljárás is indult, ezután a képviselő-testület döntést hozott, hogy amíg a hatósági eljárás le nem zárul, addig nem adnak ki közterület-használati engedélyt a horgászegyesületnek.

– Erre válaszul kaptuk a közleményt, amelyben tilalmakat helyeztek kilátásba, ha az önkormányzat nem vonja vissza a döntését – mondta Gergelics Sándor. – Ezt én kicsinyes bosszúnak, sőt zsarolásnak tartom. Érdeklődtem az Agrárminisztériumnál, tőlük azt a választ kaptam, hogy egy horgászegyesület önhatalmúlag nem korlátozhat vízhasználatot, mert csak a halgazdálkodáshoz van jogosultsága. Kíméleti területet lenne lehetőség kijelölni, de ezt az eljárást a Halgazdálkodási Hivatalnál kell kezdeményezni és csak a halak védelme érdekében van erre lehetőség, mondjuk ha valahol a halaknak ívóhelye van. A halak azonban nem fejezik be az ívást, ha az önkormányzat visszavonná a rendeletét.

Kerestük a Gyékényes és Környéke Horgász és Szabad­idő Egyesület elnökét, Kóródi Zsoltot, de nem tudtuk elérni. Kápolna László egyesületi tag kérdésünkre elmondta, hogy volt egy közgyűlés, ahol meg akartak egyezni a felek, de nem tudja az eredményt. A pecások az szeretnék, hogy a horgászhelyeken tudjanak normálisan sátrazni, de az önkormányzat azt a rendeletet hozta, hogy a vadkempingezés tilos. A horgászok szerint azonban nem vadkempingezés, ha valaki kiváltja a horgászjegyét. A tilalmak a horgászok közül sokakat érintenének, mert a vízparton laknak. A tó nem az önkormányzaté, hanem bányaterület, hangsúlyozták többen a horgászok közül. Úgy tudják, hogy a tilalmi intézkedések nem érintenék az egész tavat, csak egy részét. Az a baj, hogy sok a negatív komment, de szerintük a tónak évek óta nem volt gondos gazdája, aki a megfelelő jogszabályok szerint járt volna el, s most van egy csapat, aki megpróbál rendet tenni, állítják.

Az sem kizárt, hogy csupán hírverésről van szó, és nem lépnek életbe a tilalmak

Tisztázni kell, hogy kinek mekkora területe van, és melyik partszakaszt milyen rendeletek érintenék, hangsúlyozták a horgászok, akik közül többen kijelentették, hogy Teszlákné Navrasics Nikoletta polgármester velük van. Erről nem tudtunk meg­győződni, mert nem értük el telefonon. Sikerült beszélnünk azonban Szabó Jánossal, a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetségének elnökével, aki türelmet kért, mielőtt válaszolna a kérdéseinkre. A Magyar Országos Horgász Szövetség kedden egyeztetést tartott, nem kizárólag a gyékényesi ügyben, ezt követően ígért további információkat. Ő eddig csak a médiából értesült a történtekről, de nem tartja kizártnak, hogy csupán hírverésről lenne szó, és nem lépnek életbe a tilalmak. Gyékényesen egy bojlis horgászatra specializálódott horgászegyesület működik, tette hozzá. Kerestük a gyékényesi búvárbázist, ahol merülőtanfolyamokat tartanak, de nem tudtuk őket elérni, így nem derült ki, hogy rájuk is vonatkoznának-e az esetleges tilalmak.