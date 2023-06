– Mikor döntötte el, hogy a tanári hivatást választja?

– Amikor hatévesen beléptem az általános iskolába, szerintem aznap eldőlt, hogy nekem ezt a pályát kell választanom. Nagyon nagy hatással volt rám az általános iskolai tanítónőm, Balázs Károlyné is. Aztán ahogyan a tantárgyak megjelentek az életemben, úgy változtak a fejemben a szakok. A középiskolában végképp eldöntöttem, hogy az idegen nyelveket választom, ezért orosz–angol szakra mentem.

– Most is mindkét tantárgyat tanítja, vagy csak az igazgatói feladatokkal van elfoglalva?

– Igazgatóként jelenleg heti két tanórát kötelező megtartanom, most tehát csak ennyi angolórám van. Arra egyáltalán nincs lehetőségem, hogy az orosz nyelvet is tanítsam. Egykor az orosz nyelv volt a hangsúlyos a hazai iskolákban, ma ugyanakkor már kevesen választják második idegen nyelvnek. Az intézményünkben egyébként lehet oroszul tanulni, azonban azt a kollégáim tanítják.



– Hiányzik az orosz nyelv?

– Igen, nagyon. Szerettem a történelmével, az irodalmával együtt, de sajnos az igazgatói feladatok mellett nincsen rá módom, hogy tanítsam.

– Kanyarodjunk vissza a kezdetekhez. Hol kezdte a pályát, és az elmúlt évtizedekben mennyit változott a tanítási módszere?

– Először főiskolai diplomát szereztem, ezért a Kinizsi Lakótelepi Általános Iskolában kezdtem el dolgozni. Ott pár hónapig az orosz és az angol nyelvet is taníthattam. Aztán a két gyermekemmel gyesen voltam öt évig. Megtörtént a rendszerváltás, és amikor visszatértem, akkor gyakorlatilag a város összes középiskolája angol szakos tanárt keresett. Sok lehetőségem volt, előfordult olyan év is, amikor egyszerre három helyen dolgoztam. Azóta nagyon sokat változtak a körülmények és maga az oktatás tartalma is. Annak idején inkább a tankönyvekre támaszkodtunk. Az idegen nyelveknél a nyelvtan alapú oktatás volt fókuszban, de ez szerencsére megváltozott. Sokan felismerték, hogy valóban a pohár vizet kell tudni elkérni, ha szomjasak vagyunk és nem feltétlenül a grammatikára figyelni. Ez azért volt jó, mert a gyerekekkel meg tudtuk szerettetni az idegen nyelvet. A pályázatoknak köszönhetően a diákok manapság külföldön is gyakorlatot, tapasztalatot szerezhetnek, elmélyíthetik nyelvtudásukat.



– Gondolom, hogy a digitalizáció is jelentősen segíti az oktatást. Nyilván a diákok könnyebben alkalmazkodtak ehhez. A pedagógusoknak mennyi idő kellett ahhoz, hogy ebbe bele tudjanak tanulni?

– Azt látom, hogy nagyon ügyesek a kollégák. Felismerték, hogy nincsen más választásuk. Azt szoktam mondani, hogy a golyóstollat lecseréltük ezekre a digitális eszközökre. Több pályázathoz tartozott fórum és képzés is, amin részt vehettek a pedagógusok. Ezáltal még jobban megismerték a digitális módszereket. Természetesen van annyi belső motivációnk és indíttatásunk, hogy egy jó tanóra és a gyerekek fejlődése érdekében felzárkózzunk.

– Nagyon sok iskolában probléma, hogy idősödnek a pedagógusok, többen nyugdíj előtt állnak. A Munkácsy-gimnáziumban milyen a tanárok összetétele, és van-e, lesz-e utánpótlás?

– Mi is érezzük, hogy idősödik a nevelőtestület, de szerencsére együtt maradunk, tehát nem jellemző az erős fluktuáció. Azonban a másik oldalnak is nagyon tudunk örülni, mert a mi intézményünkben most már több éve egy-két, adott esetben három pályakezdő is megjelenik. Különösen kedveljük és szeretjük őket, és nagy szeretettel várjuk azokat a diákokat is, akik nálunk végeztek, és pár év múlva bekopognak, hogy itt szeretnék tölteni a gyakorlati éveiket. Nálunk szerencsére van utánpótlás, megjelentek a pályakezdők. A mentor tanáraink nagy örömmel foglalkoznak velük, és arra is van példa, hogy itt maradnak.



Nem fáradt bele az idei tanévbe Gyallai Katalin felmenői között is volt pedagógus. Édesanyjának a testvére magyar nyelv és irodalom, valamint ének szakos tanár volt, és a gyémántdiplomáját tavaly vette át Kaposváron, az egyetemen. – A lányom konduktor, kicsit más szakterületen dolgozik, de az ő szakmája egy igazi kihívás – mondta a kitüntetett iskolaigazgató. – Sérült, beteg gyerekekkel és újszülöttekkel foglalkozik. Nagyon elhivatott, és nagy örömnek éli meg, amikor az apróságok megteszik az első lépést, vagy sok hónap után fel tudnak ülni. Ezeket boldogan meg is osztja velem, ily módon engem is örömmel tölt el a siker, amit ő elér – hangsúlyozta Gyallai Katalin. A pedagógus arról is beszélt, hiába érkezett el a tanév vége, szerencsés genetikai adottságainak köszönhetően, egyáltalán nem fáradt el. A vakációt túrázással és kirándulással szeretné majd tölteni. Az igazgató hozzátette, két fiú­unokájával – akik időnként néggyel is felérnek – három hetet tölt majd el. Minden évben nevet adnak a nyári közös „táborozásnak”. Tavaly szuperhősös volt, idén sporttábornak nevezték el.