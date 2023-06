Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum kancellára is részt vett az ünnepségen. Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszöntötte a diákokat, s kiemelte: különleges az év azoknak, akik végeznek ebben az esztendőben, s utána a pályájukon vagy tovább tanulva reményei szerint viszik tovább ezt a várost és a közösségüket. S különleges év ez a város életében is, mert 150 esztendővel ezelőtt lett város Kaposvár. A tanévzárón átadták a Kaposvár 150 emlékzászlót, s a díjazták azokat a tanulókat, akik kiemelkedő eredményt értek el.

Igazgatói dicséretben részesül:

Bárdosi Botond 9. B tanulmányi eredményéért

Kalányos Zsombor 9. D tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Kovács Eszter 9. D tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Balogh Borbála 9. K tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Kelemen Árpád 9. K tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért és versenyeredményéért

Jóna Szabolcs Olivér 10. A tanulmányi eredményéért

Ábrahám Bence 10. A versenyeredményéért

Bertalan Alíz Melinda 10. D tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Sztrapek Előd 10. D versenyeredményéért

Varga Bálint 10. E tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Gyugyi Levente 10. E tanulmányi eredményéért

Zsalakovics Pál 10. E tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Szabó Attila 10. E tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Ferenczi Zsombor 10. E tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Krápecz Levente 10. K tanulmányi eredményéért, versenyeredményéért és közösségi munkájáért

Huber Tamás Ádám 10. K tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Hegedüs Richárd 11. B tanulmányi eredményéért

Ivusza Balázs 11. C tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Mogyorósi Gábor Zoltán 11. C közösségi munkájáért

Páhoki Sarolta 11. D tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Gálosi Kristóf 11. D tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Takács Annamária 11. D versenyeredményéért

Halász Zalán 11. K versenyeredményéért

Csókás Adrián Brendon 1/9. B tanulmányi eredményéért

Sárközi Roland Rómeó 1/9. B tanulmányi eredményéért

Táskai Krisztián Gyula 1/9. B tanulmányi eredményéért

Bogár Máté 1/9. B tanulmányi eredményéért

Hummel Máté 1/9. B tanulmányi eredményéért

Polgár Tamás Milán 1/9. B tanulmányi eredményéért

Szakács Bálint 1/9. B tanulmányi eredményéért

Szabó László 1/9. C tanulmányi eredményéért

Bárdos Róbert József 1/9. C tanulmányi eredményéért

Katona Kristóf 9. A tanulmányi eredményéért

Babócsai Bertold 9. A tanulmányi eredményéért

Dobi Zsófi 9. A közösségi munkájáért

Kis Domonkos 9. B tanulmányi eredményéért

Sólyom Bence 9. B tanulmányi eredményéért

Hir Bálint 9. B tanulmányi eredményéért

Kulcsár Dániel 9. B versenyeredményéért

Sándor Attila 9. B tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Tamasián Bernát 9. B tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Ignácz József László 9. B közösségi munkájáért és versenyeredményéért

Bogdán Gréta 9. B közösségi munkájáért és versenyeredményéért

Lévai Levente 9. C/Ny tanulmányi eredményéért

Todor Áron Levente 9. C/Ny tanulmányi eredményéért

Szilágyi Bálint 9. C/Ny tanulmányi eredményéért

Somogyi Zalán Levente 9. C/Ny közösségi munkájáért

Szekér Kristóf 9. C/Ny tanulmányi eredményéért

Bátor Réka 9. D versenyeredményéért

Hegedüs Abigél 9. D tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Kovács Krisztina Jázmin 9. K tanulmányi eredményéért, versenyeredményéért és közösségi munkájáért

Gumhert Noémi 9. K tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Hamvai Rita 9. K tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Nagy Szilárd 9. C tanulmányi eredményéért

Szendrői Márkó Roland 9. C tanulmányi eredményéért

Szijj Zoltán Bence 9. C tanulmányi eredményéért

Gőgös Péter 10. A közösségi munkájáért

Náray Zóra Evelin 10. D tanulmányi eredményéért

Kovács Georgina 10. D közösségi munkájáért

Gallen Áron Zoltán 10. E közösségi munkájáért

Hajdu Ádám 10. K tanulmányi eredményéért

Dóra Ábel 10. K tanulmányi eredményéért és versenyeredményéért

Lupa Luca 10. K tanulmányi eredményéért

Király Boldizsár 10. K tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Bartyik Máté 11. A közösségi munkájáért

Fülöp Kornél 11. A közösségi munkájáért

Németh Roland 11. A közösségi munkájáért

Török Ruben 11. A tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért

Szulimán Máté 11. C versenyeredményéért és közösségi munkájáért

Bíró Dorotea 11. K tanulmányi eredményéért

Boskovics Adrián KK 12. tanulmányi eredményéért