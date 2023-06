A szakma legnagyobb érdekvédelmi szervezete - a Bio és Gyógynövény Kereskedők Szövetség (BIGYOX) - az Európai Unió által is engedélyezett, mikrovállalkozások egyszeri kis összegű támogatása iránti kérelme már hónapok óta a szakminisztérium asztalán van és elbírálásra vár. Fontos kiemelni, hogy a szövetség nem csak segítségért lobbizik, de támogatja is a kormányzat munkáját - az ágazati stratégia részeként - egy átfogó szakmai munkaanyag megalkotásával, amiről a különböző minisztériumokkal hónapok óta folyamatosan egyeztet. Mindamellett, hogy elismerik a kormány magyar tulajdonú mikrovállalkozások érdekében tett erőfeszítéseit, és üdvözlik a hentesüzletek pályázatának sikeres megvalósítását, bizakodnak, hogy a fel nem használt forrásokból - ha csak részben is - támogatni fogja a kormányzat a nemzetgazdaságilag és egészségpolitikai szempontból is kiemelten fontos mikrovállalkozások megmaradását.

Bizakodnak azért is, mert ez a szegmens az elmúlt 30 évben mindenfajta támogatástól el volt zárva, miközben a nemzetközi multinacionális kereskedő cégek a gyártók elvtelen közreműködésével szinte behozhatatlan versenyelőnyre tettek szert a magyar tulajdonú mikrovállalkozások kárára a magyar piacon. - nyilatkozta Szabó János Ferenc a Bio és Gyógynövény Kereskedők Szövetség elnöke.