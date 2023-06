Ez volt a nyári szezon nyitórendezvénye, először a kikötőben, utána a hajón adtak jó tanácsokat a nyaralóknak.

– A törölköző nem értékmegőrző – hívták fel a figyelmet a rendőrök. Jávorszkiné Molnár Magdolna alezredes, az SVMRFK bűnmegelőzési osztályvezetője hangsúlyozta: számos olyan tanács van, amit nyaraláskor feltétlenül célszerű betartani. A strandon soha ne hagyjunk őrizetlenül értéket, így többek közt mobiltelefont, bankkártyát, s a partra lehetőség szerint csak annyi készpénzt vigyünk magunkkal, amennyi feltétlenül szükséges. S ha a család vagy baráti társaság közösen megy fürdeni, nem árt, ha valaki a parton marad, s figyel az ott hagyott holmira.

– A jármű ablakát mindig húzzuk fel, az ajtókat gondosan zárjuk be – mondta az alezredes. – A kempingezésnél is érdemes figyelni, a sátorban senki hagyjon értékes holmit. Ehhez hasonlóan érdemes betartani az alapszabályokat a családi házaknál is: ha a nyaralók elmennek, zárják be az ablakot, s a kerékpárt ne a kapuban hagyják, hanem tegyék oda, ahol biztonságban van.

Jávorszkiné Molnár Magdolna kiemelte: a nyáron tovább folytatják a bűnmegelőzési munkát a Balaton-parton, péntekenként Balatonlellén várják az érdeklődőket, több településre is kitelepülnek és hasznos információt akarnak nyújtani a pihenni vágyóknak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valaki esetleg bűncselekmény áldozatává válna, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot.



Biztonságos nyár



– Ne a farzsebbe tegyük a mobilt, a pulton ne felejtsünk pénzt vagy telefont – elstartolt a fesztiválszezon, a szórakozóhelyeket is egyre többen látogatják. Erre is felhívták a figyelmet a rendezvényen, amit a Baharttal együttműködve szervezett meg a rendőrség. Egy rajzpályázatot is hirdettek az általános iskolásoknak: Biztonságos nyár címmel írták ki a felhívást, melyre két korcsoportban adhatták be a gyermekek a pályaműveiket.





Fotó: MW