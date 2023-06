A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a szakmai tanulmányi versenyeket, melyek idén is területi elődöntőkkel indultak. Ezek lebonyolítását a területi kamarák végezték, Somogyban összesen 162 tanuló indult a tudáspróbán.

– Ma ünnepelni jöttünk össze, s ennek előzményei voltak – hangsúlyozta Varga József, a SKIK elnöke. – Lényeges, hogy a somogyi diákok sikeréről ne csak a szűk családi körben vagy az iskolákban tudjanak, hanem minél széles körben értesüljenek az eredményükről.

Varga József kiemelte: sikerük példa a többi diák előtt, s az eredmény azt bizonyítja, érdemes tanulni, vállalni a többletmunkát. Hangsúlyozta: fontos, hogy a somogyi iskolák továbbra is olyan leendő szakembereket képezzenek, amelyekre a gazdaságnak szüksége van. Ehhez a kamara továbbra is minden szakmai segítséget biztosít. A SKIK elnöke arról is beszélt: nehéz motiválni a mai fiatalokat, de ha széles körben megismerik az előttük álló legújabb szakmai, továbbtanulási lehetőségeket, akkor remélhetőleg rövidesen további somogyi sikereket ünnepelhetünk.

A keddi ünnepségen négyen kaptak díjat: Kiss Ramóna, a kaposvári Zichy Mihály iparművészeti szakgimnázium tanulója az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen grafikus szakmában negyedik helyezést ért el. Felkészítő oktatója Bugovits Anikó.

– Hihetetlenül örültem az eredménynek, a verseny három fordulóból állt, s igyekeztem a lehető legjobb formát nyújtani – mondta Igert Bence, a Siófoki Szakképzési Centrum Baross Gábor technikum és szakképző iskola tanulója, aki épületgépész technikus szakmában ötödik helyezést ért el. – Írásbelivel kezdtünk, a gyakorlati verseny Budapesten volt, s több feladattal kellett megbirkózni. Egy gázkazán bekötésén kívül csőhegesztés, préselés és forrasztás is szerepelt a programban. A második forduló végén éreztem, hogy kezdenek jól alakulni a dolgok.

A 20 éves fiatalember akit Nagy József oktató készített fel a versenyre, vizsgamentességet kapott. Tanulmányait tovább folytatja, s Pécsen gépész vagy épületgépész diplomát szeretne szerezni.