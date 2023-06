A hír önmagában nem rendkívüli, mivel napjainkban számos hasonló jellegű rendezvényt tartanak vármegyénkben, és szinte valamennyi azonos forgatókönyv szerint zajlik: énekelnek, verset mondanak, táncolnak és színdarabot adnak elő, s ezzel élményt nyújtanak egymásnak a szépkorúak. Az iharosi azonban jóval több volt ennél. Olyan értékeket vonultatott fel a település és a rendezvény, amelyekből jó lenne minél többet megtapasztalni. A helybeliek szerint is példaértékű az önkormányzat és Horváth Győző polgármester hozzáállása nem csupán a találkozóhoz, hanem a civil mozgalmakhoz, ezen belül is az idősek klubjához. A testülettel együtt nemcsak támogatnak minden jó kezdeményezést, de a faluvezető maga is aktív szereplője, segítője ezeknek: amellett, hogy nagymesterként tagja a Szent László Király Lovagrendnek, rendszeresen részt vesz a nyugdíjasklub rendezvényein, nagyobb alkalmakkor egyetlen férfiként szerepet vállalva a közösség énekkarában is.

A másik ikonikus alakja a településnek Hegedüs Jánosné Magdi néni, aki azonkívül, hogy szép vers­mondásaival számos alkalommal elvitte vármegyénken túlra is Iharos jó hírét, hosszú évek óta vezeti az idősek klubját. Az őt ismerők szerint nem lehet olyat kérni tőle, amit ne próbálna meg teljesíteni, lelkén viseli az elesettek sorsát, nem egy alkalommal gyűjtést is szervezve számukra. Egész lényéből árad a szeretet, igazából akkor érzi jól magát, ha másokat is örülni lát. Kiemelkedő tevékenységéért Főnix nagyasszonyi díjat kapott és elismerték munkáját a nyugdíjas szövetség legmagasabb kitüntetésével is.

Okkal méltatta mindkettőjüket Kardos Györgyi kistérségi vezető is a bemutatón, amelynek Hegedüs Jánosné ugyancsak aktív szereplője volt: szívhez szóló köszöntőt mondott, szavalt, együtt énekelt a többiekkel és a rendezésből is kivette részét.

Az esemény hangulata is felemelő volt, mintha csak egy nagy családi összejövetel zajlott volna: mindenki ismert mindenkit, figyeltek a másikra, nagy tapssal jutalmazva egymás előadását. Nem véletlenül szólt elérzékenyülve a látottakról a zsűri elnöke, Vargáné Hegedüs Magdolna sem, aki a színvonalas előadások mellett azokat az értékeket emelte ki, amelyekért érdemes egy közösséghez tartozni, próbákra járni és színpadra állni. Ahogy az egészről beszélt, méltó befejezése volt a bemutatónak, mint ahogy az iharosberényiek szemet gyönyörködtető kézműves kiállítása és a finom fánk is emlékezetessé tette a rendezvényt.