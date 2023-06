Szászfalvi László országgyűlési képviselő idézte: „a fa a viharra gyökerével válaszol”. Ilyen gyökér van Kerék Imre és Háromfa között. Nagy örömmel olvasta a költő utolsó gyűjteményes kötetét. Örül annak, hogy a település büszkén vállalja Kerék Imre munkásságát, aki verseiben gyakran megemlítette háromfai gyökereit. Most pedig a tábla örökké emlékezteti az utódokat is a település nagy szülöttére. Huszti Gábor a vármegyei közgyűlés alelnöke is megemlítette, Kerék Imre maradandót alkotott, mintát és példát is adott, amit követni lehet. Olyan nagyot alkotott, hogy javasolni fogják Somogy értékei közt is megjelentetni. Legyünk büszkék eleinkre – fejezte be ünnepi köszöntőjét. A költő életpályáját Fodor Zsuzsa ismertette, majd Tratnyek Gyula polgármester és Németh István barát és költőtárs emlékezett meg Imréről. A Kerék Imre emléktáblát Mónika lánya és Szabolcs fia leplezte le.

Köszönetet mondtak a tájház létrehozóinak, az adományozóknak, valamint az egyesület, a nyugdíjas klub tagjainak és a közmunkásoknak az önzetlen és segítő munkájukért. Az avatás után a távolról érkezett vendégeket finom ebéddel és sütikkel vendégelték meg.