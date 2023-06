– Somogyban sok tehetséges gyermek él, akik versenyeken, bemutatókon és szakmai rendezvényeken is megmutatták tudásuk legjavát – mondta Sárdi Péter, a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Egyesület elnöke. – Eredményes tanéven vagyunk túl, közösségünk 2011 óta működik, jelenleg kilenc tagozatban zajlik a munka, s hamarosan új elemekkel bővítjük tevékenységünket. Tehetségpódium című programunkat Kaposváron a 2023-2024-es tanévben indítjuk el, s a tanulóknak folyamatos fellépési lehetőséget akarunk biztosítani többek közt énekben, táncban és versmondásban a városi és céges rendezvényeken továbbá a kisebb helyi programokon is.

Az idén 1355 diák vett részt a rendezvényeken, találkozókon, 110 pedagógus kapcsolódott a munkába, s 27 vállalkozás is támogatta az egyesület tevékenységét. Bencéné Fekete Anikó alelnök hangsúlyozta: a diákok természettudományos területen éppúgy bizonyították rátermettségüket, mint sportban, művészetekben, idegennyelvben vagy épp rangos szakmai versenyeken. S biztató, hogy számos fiatal, akiket az egyesület korábban támogatott, hosszabb távon is igazolták felkészültségüket: főiskolát, egyetemet végeztek vagy szakmát szereztek. S van köztük orvos, művész, pedagógus, mérnök és kémikus is. A szerdai programra meghívást kapott Sárközi Patrik, a Csökölyi Általános Iskola tanulója is, aki két éve citerázik, s a Dunántúli Mandulafa programon 2023-ban második helyezést ér.

– Szeretem a hangszert és a népdalokat, igyekszem minél többet tanulni – mondta a hatodik osztályos fiú. – Sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy tovább fejlődjek, de szívesen csinálom, mert érdekel a zene.

Bajzikné Patak Ágota, a csökölyi iskola igazgatója azt mondta: akármilyen kistelepülésen is él egy gyermek, fontos, hogy állandóan biztosítsák számukra a tehetséggondozás szakmai kereteit. Ehhez széleskörű összefogásra, folyamatos támogatásra van szükség, s az egyesület példaértékű munkát végez. Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár igazgatója hangsúlyozta: évek óta segítik a tehetségsegítő tanács tevékenységét. A társadalmi szerepvállaláson kívül lényegesnek tartotta, hogy minél több somogyi vállalkozás vegye ki részét a munkából. Rámutatott: alapvető közösségi érdek a somogyi tehetségek felkarolása, tudatos támogatása.