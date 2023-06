A biztosítási piac eddig leginkább a felnőtt korosztályra, az X és Y generációra épült. Ahhoz viszont, hogy a következő, már a digitális korszakban felnövő Z generációt is el tudja érni, igazodnia kell a korosztály technológia igényeihez: ahhoz a digitális kényelemhez, ami a nagyon egyszerű és gyors használat mellett személyre szabott élményt nyújt.

„A most 15-25 évesek az ún. „digital-first” generáció – azaz bármilyen kérdés, probléma, feladat esetén elsőként az online térben keresnek megoldást. Ez határozza meg azt, hogy milyen szolgáltatásokat ismernek és használnak: ami a közösségi médián, mobil alkalmazásban, chatboton keresztül könnyen, interaktívan elérhető, és a kereséstől a szerződéskötésen át a fizetésig minden lépés gördülékeny, élményt nyújt. Ezért is van nagy jelentősége azoknak a technológiai cégeknek, amelyek egy bejáratott piacon, mint például a biztosítás, hoznak új, automatizált megoldást” – fejtette ki Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője, miért nyerte el a Vodafone digitális díj – start it @K&H különdíjat az Insurwiz startup, amivel egyúttal felvételt nyert a legnagyobb hazai nagyvállalati inkubátor egy éves fejlesztési programjába is.

Bár néhány InsurTech cég már megjelent a hazai piacon, az Insurwiz abban egyedülálló, hogy a kárbejelentést és az elbírálást is automatizálja. A repülőjáratok késésénél, törlésénél például a háttérrendszer valós időben követi a járatokat, így az alkalmazás azonnal tudja, ha az érintett járat szempontjából biztosítási esemény történt, mennyit késett és milyen kártérítés jár a biztosítottnak. Ugyanígy azt is látja a rendszer, ha a síliftek nem üzemelnek, vagy a szélsőséges időjárás tönkretette a nyaralást. „Mivel a biztosítási piacon még viszonylag kevés az olyan adatvezérelt megoldás, amely a mesterséges intelligencia vagy gépi tanulás lehetőségeit kiaknázza, ezért a csapat megoldása a nemzetközi terjeszkedésre is esélyes lehet” – erősítette meg Németh Balázs a hazai startupban rejlő lehetőséget.