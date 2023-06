Vácz Edit, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezető-helyettese, a kaposvári program egyik szervezője elmondta, a családoknak tíz feladatot kellett teljesíteniük, olyanokat, amelyek szorosan kapcsolódnak a közlekedéshez. A versenyzők ügyességi pályán mutatták be autóvezetési tudásukat, majd a család egy felnőtt és gyermek tagjának a kerékpáros fordulóban is bizonyítania kellett.

– Elméleti és játékos feladatokkal is vártuk a versenyzőket – mondta Vácz Edit. – KRESZ-tesztlapot tölthettek ki a családok, valamint elsősegély-nyújtásból elméletben és gyakorlatban is helyt kellett állniuk. Azért, hogy minél több ember figyelmét felhívják a biztonsági öv használatára, egy szimulátorral is készültek. Az eszközben egy felnőtt átélhette, milyen érzés óránkénti csupán 10 kilométeres sebességgel becsapódni.

A verseny eredményét hétfőn teszi közzé a rendőrség. A győztes család a szeptemberi budapesti döntőben képviselheti Somogyot. Az országos verseny fődíja egy személyautó lesz. A második helyezettől a huszadikig egy hosszú hétvégére szóló magyarországi üdülést adnak ajándékba. Azok, akik bejutottak az országos döntőbe, üzemanyag-utalvánnyal is gazdagodnak.





Fotó: Lang Róbert