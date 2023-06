Idén második alkalommal szerveztek gasztrotábort a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Technikum és Gimnáziumban. – Tavaly is nagy sikere volt a tábornak, de az idén még többen jelentkeztek, 14 gyermek mélyülhetett el a főzés és sütögetés rejtelmeiben június közepén – mondta el Leányvári Krisztina ötletgazda és táborvezető.

Hozzátette, voltak visszatérő táborosok is, ezért sok új program várta a jelentkezőket. Idén sem maradhatott ki a házispagetti-készítés, ami minden évben a legjobb és legérdekesebb feladat a gyermekeknek. – A táborban azt ettük, amit főztünk, a cél a közös étkezés volt, ahogyan régen a családoknál, sajnos manapság elmarad ez az élmény, amikor egy finom falat mellett elcsevegünk a napi dolgainkról – mondta el Leányvári Krisztina. A gyerekekkel közösen készítettek gofrit, quesadillat, gíroszt, fahéjas csigát, céklával színezett mákos vagy diós nudlit, valamint nagy kedvenc volt a házi pizza.

A mobiltelefonok idén sem szerepelhettek a táborozók életében, a programok sokasága gondoskodott a kütyük mellőzéséről. A táborozók a mindennapos főzések között sportoltak, játszottak is. Volt számháború, fonalspagetti-húzás, labdajátékok, papírgalacsin-aknapálya. A legkedveltebb játék a szörppong volt. Valenti Zoltán szakoktató idén is sok ízletes, alkoholmentes koktélra tanította meg a gyerekeket, a párakapu pedig gondoskodott a külső hűtésről. Legközelebb augusztus 21-től szervezik meg a gasztrotábort a siófoki iskolában.



Fotó: MW