Óriási méretű és apró szemű is szerepelt a piaci termelők kínálatában. Az első osztályú minőségű 2000, a kicsit apróbb 1500 forintba került, de találtunk ezer forintért is. – Még sötétben jöttünk, de már toronyban állnak az üres ládák – mutatta Stefanics László, aki egy hektáron termel epret Somogysárdon.

– Elég rapszódikusan viszik az epret. Néha sor áll, máskor senki nem jön. Ez most még csemegének való, a lekvárhoz illőre másfél hetet kell várni – kínálta az óriási szemű gyümölcsöt Apáti Lászlóné. Az eper mellett a kovászolni való uborka is jól megfért Kelsecz Konrád standján, aki Barcsról hozta a portékát. A 900 forintos uborkához stílusosan egy-egy csokor kaprot is kínált, 150 forintért.

Kesztyűs Dávid eddig epret árult, ám pénteken már tiszaalpári cseresznye is szerepelt a kínálatban. – Egyelőre drága, így csak kóstolónak viszik, de nagyon finom – mondta az árus a 2700 forintos portékáról.

Sokan várakoztak a húsos pultok előtt is, gondolva a szép időjárásra, beindult a kerti sütögetések időszaka. Ehhez 5 ezer forintért kínáltak szalonnát, hozzá 400 forintért újhagymát és a bevállalósabbaknak 3500 forintért ötféle grillkolbász is kínálkozott. Kadarkútról érkezett újburgonyával fenséges ebéd készíthető a parázson, tudtuk meg a Kaposvári Nagypiacon. A krumpli apróbb szemű változatát 400, a nagyobbakat 6-700 forintért árulták a piacon. Egy sütögetéshez is lehet stílusosan megteríteni, amihez minden színben találhatunk virágcsokrot a standokon. Szeidl Gézáné őstermelő pénteken margarétát, török szegfűt és holland íriszt és fehér rózsát kínált. Valamennyi alatt jól mutat majd a grillkolbász és az epertorta a hétvégén.