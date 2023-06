Hivatalos ügyintézésnél egy lejárt személyi igazolvány, közúti ellenőrzésnél egy érvénytelen jogosítvány könnyen meghiúsíthatja terveinket, míg az érvényét vesztett útlevél és hiányzó EU-tajkártya akár az egész család nyaralását romba döntheti. Nincs bosszantóbb, mint a határról vagy reptérről visszafordulni.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatalban közölték: utazás előtt mindenképpen informálódjunk a konzuli szolgálatok felületeiről, hogy hol milyen feltételeknek kell megfelelni, ugyanis országonként eltérőek a szabályok arra vonatkozóan, hogy az utazás dátumához képest meddig kell érvényesnek lenniük iratainknak. Utazásra csak a személyi igazolvány és az útlevél alkalmas, a vezetői engedély nem úti okmány. Amennyiben lejárt a személyi igazolvány, a hivatalban kiállított ideiglenes változattal is lehet utazni, viszont nem minden ország fogadja el! Románia területére például nem lehet ideiglenes személyivel beutazni! Ráadásul ideiglenes személyi igazolványt csak akkor lehet kérni, ha semmilyen más érvényes okmánnyal nem rendelkezünk.

Az útlevelek 5, illetve 10 évig érvényesek, azok meghosszabbítása 18–70 év közötti felnőtteknek 7500, illetve 14 ezer forint, de ha későn kapunk észbe, akkor ezen felül akár 19 ezer, 29 ezer vagy 39 ezer forintot is fizethetünk a 7 napos, a 3 napos és a 24 órás sürgősségi elkészítésért. Ha minden kötél szakad, azt is vegyük figyelembe, hogy 24 órás és 3 napos soron kívüliség esetén az útlevelet Budapesten a központi okmányirodában tudjuk átvenni.

Fontos megemlíteni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, ami nélkül ugyan útra kelhetünk, de az EU országain belül jó szolgálatot tehet, ha orvosi ellátásra van szükségünk. Ezt a kis plasztikkártyát azonnal elkészítik a kormányablakokban és a családtámogatási, társadalombiztosítási ügyfélszolgálaton, meghatalmazással bárki megcsináltathatja minden családtagét.



Fotó: MW

Ügyfélkapuval jobban járunk

Jogosítványt érvényesíteni a kormányablakokban tudunk 4 ezer forintos díj megfizetése ellenében, de az Ügyfélkapun keresztül ezt a díjat megspórolhatjuk, ha van a rendszerben 3 évnél nem régebbi fotónk. Amennyiben nincs, akkor elég a fénykép elkészítéséhez felkeresni a kormányablakot, utána tudjuk folytatni online a vezetői engedély díjmentes hosszabbítását.