Az aranyminősítések felét dél-balatoni borok szerezték meg a Balatoni Borok Versenyén. A megmérettetést május 24-én szervezte meg a Balatoni Szövetség Balatonfüreden. A hivatalos eredményt azonban csak néhány nappal ezelőtt tették közzé. A Balatonboglári borvidék pincészetei közül a legtöbb aranyérmet, összesen ötöt a Garamvári Szőlőbirtok borai és pezsgői kapták meg.

Baranyai Péter, a Garamvári Szőlőbirtok főborásza, a balatonlellei borászat vezetője lapunknak elmondta, a 2019-es évjáratú Sínai hegy cabernet franc borra a legbüszkébb. – A bor csak nyáron kerül forgalomba – hangsúlyozta Baranyai Péter. – A Sínai-hegy Balatonboglár legmagasabb pontja, ahol csaknem 10 hektáron termesztünk cabernet franc szőlőt. Ez egy 1997-es telepítés, önálló bor azonban csak 2015 óta készül ebből a gyümölcsből.

Baranyai Péter kiemelte, pezsgőikkel egy ezüst- és két aranyérmet hoztak el a balatonfüredi versenyről. Egyik volt a 2019-es évjáratú furmint pezsgő, melyet a tervek szerint a nyártól lehet megkóstolni. – Ennek a pezsgőnek a története 2011-ig nyúlik vissza – mondta a főborász. – Akkor még Tokajból vettük a szőlőt, és abból készült a pezsgő, 2015-ben azonban közvetlenül a borászat mellé telepítettünk egy ültetvényt. A díjnyertes pezsgőnk már abból van – tette hozzá Baranyai Péter.

A Bujdosó Szőlőbirtok is kimagaslóan szerepelt a balatonfüredi versenyen. A pincészet négy aranyérmet kapott. Bujdosó Ferenc, a pincészet tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, olyan borokkal neveztek, melyeket rangos nemzetközi és hazai megmérettetésre is elvittek már, a többi között Berlinbe és Dél-Afrikába is. – Ez a balatoni verseny visszaigazolja a Balatonboglári borvidék erejét és jó adottságait – emelte ki Bujdosó Ferenc. – Büszke vagyok a nálunk zajló munkára, és arra, hogy a Bujdosó család harmadik generációja is bekapcsolódott a borkészítésbe. A fiam külföldön, Franciaországban és Olaszországban is szerzett komoly tapasztalatot, ezeket próbálta belecsempészni a borokba. Abban a szellemben készítette a bort, ahogyan azt Toszkánában megtanulta – tette hozzá Bujdosó Ferenc.

A dél-balatoni borászok közül a Rubin 3, a Hujber, a Konyári és a Rádpuszta Szőlőbirtok 2, a Podmaniczky és a Várszegi pincészet pedig egy aranyat szerzett. Marosi Gábor





Fotó: N. L.