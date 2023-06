Nagyon fontos, hogy az adományozók csak tartós élelmiszereket küldjenek, mert ezeket lehet biztonságosan szállítani, és biztosan nem romlanak meg. Ilyenek a száraz tészta, paradicsomszósz, darálthús- és paradicsomkonzervek, só, száraz fűszerek, búzadara, cukor és étolaj.



Az adományok küldése nagyon egyszerű és természetesen ingyenes. Az adományozóknak nem kell mást tennie, mint a megadott lista alapján vásárolnia bármilyen tartós élelmiszert, keresni egy FOXPOST csomagautomatát, és elhelyezni az élelmiszert az automatában található „Adományrekeszben”. Országszerte több, mint 800 FOXPOST csomagautomata található, ezért feltehetően a legtöbben útba tudnak ejteni egyet a napi teendőik során. Az „Adományrekeszt” az automatán található kezelőfelület utasításai alapján tudják kinyitni. A csomagautomaták listája itt elérhető: https://foxpost.hu/csomagautomatak



Az akció népszerűsítését két ismert önkéntes segíti. Farkas Roland „Wolfie” a Punnany Massif zenekar egyik alapító frontembere, valamint Farkas Richárd chef. Az akció első lépéseként a két önkéntes ellátogatott Miskolcra, az Ökumenikus Segélyszervezet egyik családok átmeneti otthonába, ahol a bent lakó gyerekek segítségével készítettek el egy óriási adag bolognai spagettit és egy nagy fazék grízes tésztát.

A menü összeállítása nem véletlen: főleg olyan alapanyagokból dolgoztak, amiket az akció során az adományozóktól várnak a szervezők, és amilyen ételeket majd a rászoruló családok tudnak ezekből főzni. A gyűjtés egyik meghatározó elve az is, hogy a gyerekek olyan melegételeket ehessenek, amiket a legtöbb gyerek valóban szeret is, mint például a miskolci átmeneti otthonban készített ételek.

Az akciót indító eseményen a finomságokat az otthon lakói közösen, egy gyereknapi vacsora keretében fogyasztották el. Ez nem csak azért volt fontos, hogy mindenki jóllakjon. Az önkéntesek a közös főzéssel, terítéssel és étkezéssel ezek társadalmi funkciójára, a családon belüli beszélgetések és az együtt töltött idő fontosságára is igyekeztek felhívni a figyelmet.