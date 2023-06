Mintha egész nap nagyszünet lenne, rajzolnak, színeznek, mászókára másznak, hintáznak és labdáznak. Több mint húsz gyermekre vigyáznak a pedagógusok a nyári szünet első hetében.

Fotó: Muzslay Péter

– Játszunk a barátaimmal, és holnap már hozom a gördeszkámat is, amelyet már nagyon vártam, hogy megérkezzen – mondta el Rada Viola, aki a nyarat táborokban és a Balatonon tölti családjával.

Orbán Zsófi a horvát tengerpartra megy családjával pihenni. – Most dolgoznak a szüleim, így az iskolában vigyáznak rám – mondta el a tanuló.

A barátokkal töltött idő most is tartalmas.

Fotó: Muzslay Péter

Somodi Zénó nagyon szeret focizni, egész nap rúgja a bőrt az iskolában. Két hétig lesz a nyári napköziben, majd családjával a Balatonhoz is ellátogatnak. – Összesen 3502 tanuló fejezte be az évet a Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában és tagintézményeiben, minden iskolában megtartották az évzárókat, így megkezdődött a nyári vakáció – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató. Hozzátette: a Kodály-iskolában 553 gyerek fejezte be a tanévet, 72-en lettek kitűnők és mindössze ketten ismételnek évet és csupán néhány pótvizsgát kell megtartani augusztusban. – Ez volt az első olyan tanév, hogy nem volt online oktatás, a gyerekek jól vették az akadályokat, újratanulták a tantermi fegyelmet, és ennek eredményeit mutatják a bizonyítványok, és a lemorzsolódás nem éri el az egy százalékot sem – emelte ki a főigazgató.

Június utolsó két hetében van napközi a Kodály tagintézményeiben.

Szabóné Kudomrák Zsuzsanna elmondta: június utolsó két hetében minden tagintézményben vigyáznak a tanulókra – Egyre több család kéri, hogy bizonyos időszakokban a gyermekeik itt lehessenek, nekik különböző szabadidős programokat biztosítunk, majd július 3-tól augusztus 4-ig a toponári iskolában lesz nyári napközi, ahol minden évben több száz gyermek fordul meg – mondta el a főigazgató.



Pályakezdő pótolja a nyugdíjas tanárt

A somogyi iskolákban már most készülnek a szeptemberi iskolakezdésre. – Több kollégánk megy nyugdíjba, de szerencsére pályakezdő pedagógusokkal tudjuk őket pótolni, viszont hiányszaknak számít a fizika, kémia, matematika és informatika, de már tanítót se könnyű találni – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna. A Kaposvár Számít Rád program keretében egy tanár jelentkezett, akit szeptembertől már tudnak alkalmazni. Összesen 30 pedagógus-álláshely üresedett meg, és ebből mindösszesen ötöt hirdettek meg, a többi 25-re találtak pályakezdő és régebb óta dolgozó tanárt is.



Fotó: Muzslay Péter