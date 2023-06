A programok már korán reggel megkezdődtek, amikor a járási hivatalok és főosztályok csapatai elfoglalták helyüket a főzőüstök és farakások mögött. Sercegett az olaj, pirult a hús, illatoztak a fűszerek, s a babgulyástól a töltött káposztáig mindenféle finomság rotyogott a tűz fölött. Az elkészült ételeket az ínyenc és igencsak éhes zsűri vette a nyelvére, hogy aztán győztest hirdessen. A háziasszonyok süteményeiket mérették meg édes és sós kategóriában.

A gyerekeket játszóudvar, homokozó, trambulin, csúszdák várták, továbbá a skanzen házainak udvarán lehetőség nyílt gyöngyfűzésre, nemezelésre, kézműveskedésre, népi játékok kipróbálására. A színpadon gyermekműsor és zene szórakoztatta a közönséget, 11 órakor pedig a Három királyfi, három királylány Alapítvány kezdeményezésére elhangzott a Gyereket a magasba! felkiáltás, mire több tucatnyi hivatali dolgozó emelte fel a szeme fényét, felhívva a figyelmet a családalapítás és gyermekvállalás fontosságára és szépségeire. Az ebéd után –, melyből a több száz hivatali dolgozónak és családjuknak is jutott – kvízen bizonyították a csapatok, hogy ki a legtájékozottabb a hivatallal kapcsolatban, mennyire mennek jól a közlekedést érintő kérdések, vagy éppen kinek mennek legjobban a mozaikszavak, a régmúlt és a jelen slágerei. A programot a Camelot KSE Kutyaiskola hoopers bemutatója színesítette, a Magyar Vöröskereszt Somogy Vármegyei Szervezetének munkatársai hasznos tudnivalókkal látták el a kicsiket és nagyokat egyaránt, míg a Kaposvári Rendőrkapitányság munkatársai VR szemüveggel kalauzolták el az érdeklődőket a virtuális térbe.

A rendezvényen a gyerekek pecséteket is gyűjthettek a különböző állomásokon, melyeket zsákbamacska ajándékokra válthattak be. Az egész napos program sikere jól bizonyítja, hogy a kormányhivatal munkatársai nem csak az irodában, hanem a szabadidejükben is jó csapatot és egy nagy családot alkotnak.

Fotók megtekinthetőek a Somogy Vármegyei Kormányhivatal közösségi oldalán.