Mindenkit érint a változás, aki a földhivatalt és az ingatlan-nyilvántartást érintő szerződéseket ír és köt. Török László ügyvéd már beleolvasott az erről szóló jogszabályokba, hiszen már kihirdették az erről szóló kormányrendeletet végrehajtásra. – Vannak ebben kevésbé könnyű lépések – vélte a kaposvári ügyvéd. – Az ügyfél-azonosításhoz elektronikus aláírással kell ellátni azt a meghatalmazást, amit valaki az ügyvédnek ad. Az első gond mindjárt az lesz, ha az ügyfél nem rendelkezik elektronikus aláírással vagy e-személyi igazolvánnyal, ami tartalmazza az ehhez szükséges chipet. Ez jellemzően az idősebb korosztályt érinti. Ilyenkor a kormányhivatalhoz kell fordulnunk aláírás-­hitelesítés miatt.

Az ügyvédek oldaláról a fegyelem szigorodik, és a biztosítási díjat is megemelik, de máshogy ingatlan-adásvételi vagy zálogszerződést nem írhatnak februártól. Ősztől tanfolyamok kezdődnek az ügyvédi kamaránál, és vizsgázniuk is kell. Hibázni nem lehet, a beadási gyakorlatot száz százalékban kell teljesíteni a vizsgán.

A jogszabályi háttérről és a projektről is beszélt Kaszás Kata, a Lechner Tudásközpont szakmai vezetője. Bemutatta azokat az alkalmazási felületeket, amelyeket használnak majd a mindennapokban.

– Újdonságként érinti a résztvevőket néhány eljárási változás, ami nem jogilag, hanem műszakilag könnyíti meg a rendszerhasználatot – mondta a szakmai vezető. – Nem nyújtunk olyan mély, átfogó oktatási programot, mint amelyet az ügyvédek számára az ügyvédi kamara országos szinten szervez, mert ott számítógép előtt gyakorolhatják a rendszert. Mi viszont az összes résztvevő és szerepelő számára lehetőséget biztosítunk egy tesztrendszer használatára, hogy azzal készségszinten el tudják sajátítani a rendszert, mire élesben elindul jövő februártól. Ezeket a gyakorlófelületeket már az ősz folyamán közzéteszik. Az éles indulás után egy call center telefonszámot is működtet majd a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., hogy így segítse az átállást.



A költségek csökkennek, az eljárás egyszerűsödik

Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása illeszkedik abba a törekvésbe, hogy a közigazgatási rendszerek elektronikusan elérhetőek legyenek, indokolta a Lechner Tudásközpont munkatársa. Ezzel az ügyintézési idő és a sorban állás csökkenhet, s ez kevesebb adminisztratív terhet jelent, vagyis végső soron a vállalkozások, állami intézmények és az ügyfelek költségei is kisebbek lesznek. Mindettől a gazdaság élénkítését várják, és azt, hogy nő a magyar gazdaság versenyképessége. Az ügymenetet úgy igyekeznek egyszerűsíteni, hogy biztonságos legyen és automatikus döntéshozatalt jelentsen. Ezzel kevesebb lesz a bürokrácia, legalábbis ez lenne a cél.