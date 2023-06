– A múzeumok életében június utolsó napjai mindig emblematikusan telnek – mondta szerdai sajtótájékoztatóján Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai múzeum igazgatója. – Ugyanis nemcsak csillagászati értelemben ez a leghosszabb napok egyike, hanem a múzeum nyitva tartása szempontjából is. Ekkor rendezzük a Múzeumok éjszakája című rendezvényt.

Kaposváron ezúttal is bőséges kínálat várja a látogatókat. A desedai Fekete István Látogatóközpont ad otthont a program központi eseményeinek, ahol szombaton este 18 órakor kezdődik a varázslatos gombavilágról szóló ismeretterjesztő program amit este héttől bábelőadással folytatnak. Növényismereti séta és bemutató, virágkoszorú fonás, lámpázásos lepkevizsgálat és távcsöves csillagnézés is kiegészíti a programot. Sovány Krisztina koordinátor azt is elmondta, egész este lehet majd hajózni a Desedán, tervek szerint fél óránként indítják a járatokat.

A Fő utcai múzeumon kívül az Anker házban is várják a látogatókat. Célozz jól! – címmel lézeres vadászversenyt szerveznek a gyermekeknek, ezután az erdő hangjai elnevezéssel tartanak foglalkozást, Sipos György preparátor előadását este nyolctól hallgathatják meg az érdeklődők. A Rippl-Rónai Emlékházban és Látogatóközpontban 19 órától indul a tárlatvezetés.