Arról korábban beszámoltunk, hogy fedett jégpályát terveznek kialakítani Siófokon. A tervek szerint a sátras kivitelű jégpályát a Beszédes általános iskola műfüves pályája mellett állítanák fel.

– Ezzel új lehetőséggel gyarapodik Siófok sportéletének palettája, hiszen a jégkorong is megjelenik a városban – mondta Vécsei Mihály, a Blue Point Sportegyesület és a Balatoni Bocsok Hockey Club elnöke. – Terveink szerint idővel műkorcsolya-szakosztályt is indítanánk itt. Arról már döntött is a képviselő-testület egy korábbi ülésén, hogy támogatja a projektet, az viszont nem volt világos, hogy kivel kell előbb szerződést kötnünk, a Siófoki tankerülettel vagy a várossal ahhoz, hogy megkapjuk a tulajdonosi hozzájárulást az ingatlan használatára - tette hozzá. Hétfőn rendkívüli képviselő-testületi ülésen mutatják be, milyennek képzelik a leendő jégpályát.